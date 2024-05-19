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Какой тревожный чемоданчик обязан был иметь каждый советский офицер

Тревожный чемоданчик – это обобщенное название базового набора вещей советского офицера, которые могли понадобиться ему в экстренной ситуации при выполнении служебных задач, внезапной передислокации и помочь обеспечить временную автономность. Поскольку объявление тревоги случается, как правило, совершенно неожиданно, офицер всегда должен быть готов к выполнению своих военных обязанностей. Для таких случаев и был создан тревожный чемодан.

Какой тревожный чемоданчик обязан был иметь каждый советский офицер
© Русская семерка

Тревожный комплект представлял собой чемодан средних размеров, к которому прикреплялась именная бирка с данными владельца. Чемодан должен был находиться всегда в идеальном состоянии и быть готов к немедленному использованию. В набор входили необходимые на первое время вещи, смена белья, предметы гигиены, ремонтные материалы и др.

Командование подразделения устанавливало, как часто должны осуществляться проверки тревожного чемодана. Данная процедура проходила при проведении сбора всего личного состава, проверки были плановыми и внеплановыми. Кроме того, экстренная проверка всегда происходила также при объявлении сигналов обороны. В этом случае проводился внешний осмотр офицера и проверялось наличие предметов в чемодане согласно утвержденному перечню.

К каждому тревожному чемоданчику был прикреплен лист со списком экипировки офицера и предметами в чемодане:

Экипировка офицера

На себя:

  • Противогаз в комплекте.
  • Пистолет, патроны /в кобуре/, бинокль /кому положено/.
  • Укомплектованная полевая сумка – в ней: набор карандашей «Тактика», компас, циркуль-измеритель /курвиметр/, линейка офицерская, ручка, рабочая тетрадь, резинка, карта, нож перочинный.
  • Удостоверение личности, партийный билет.

Зимой:

  • шинель повседневная, кашне, перчатки, шапка;
  • гимнастерка и брюки полевые, снаряжение;
  • теплое нательное белье и портянки;
  • сапоги яловые.

Летом:

  • гимнастерка и брюки полевые, снаряжение, фуражка полевая;
  • сапоги хромовые;
  • плащ-накидка с ремнем.

В чемодане:

  • Ордена и медали.
  • Нательное белье, полотенце, портянки, носки /по 2 пары/.
  • Туалетные принадлежности: мыло, зубная паста /порошок/, зубная щетка, одеколон, зеркало, крем и станок для бритья, лезвия, ножницы, расческа.
  • Сапожная и одежная щетки, набор для ремонта обмундирования – иголки, нитки /белые, зеленые, черные/, пуговицы, крючки, погоны, звездочки, эмблемы.
  • Набор – кружка, ложка, вилка, нож.
  • Электрический фонарь.
  • Носовые платки и подворотнички – по 5 шт.
  • Сухой паек на 1 сутки. С собой иметь рабочую форму одежды /по сезону/.
  • Чемодан размеров 40x70x18. Денег 20 рублей.
  • Опись наклеивается внутри чемодана на крышке слева.
  • Укомплектованный чемодан хранить в части на складе.
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