Какой тревожный чемоданчик обязан был иметь каждый советский офицер
Тревожный чемоданчик – это обобщенное название базового набора вещей советского офицера, которые могли понадобиться ему в экстренной ситуации при выполнении служебных задач, внезапной передислокации и помочь обеспечить временную автономность. Поскольку объявление тревоги случается, как правило, совершенно неожиданно, офицер всегда должен быть готов к выполнению своих военных обязанностей. Для таких случаев и был создан тревожный чемодан.
Тревожный комплект представлял собой чемодан средних размеров, к которому прикреплялась именная бирка с данными владельца. Чемодан должен был находиться всегда в идеальном состоянии и быть готов к немедленному использованию. В набор входили необходимые на первое время вещи, смена белья, предметы гигиены, ремонтные материалы и др.
Командование подразделения устанавливало, как часто должны осуществляться проверки тревожного чемодана. Данная процедура проходила при проведении сбора всего личного состава, проверки были плановыми и внеплановыми. Кроме того, экстренная проверка всегда происходила также при объявлении сигналов обороны. В этом случае проводился внешний осмотр офицера и проверялось наличие предметов в чемодане согласно утвержденному перечню.
К каждому тревожному чемоданчику был прикреплен лист со списком экипировки офицера и предметами в чемодане:
Экипировка офицера
На себя:
- Противогаз в комплекте.
- Пистолет, патроны /в кобуре/, бинокль /кому положено/.
- Укомплектованная полевая сумка – в ней: набор карандашей «Тактика», компас, циркуль-измеритель /курвиметр/, линейка офицерская, ручка, рабочая тетрадь, резинка, карта, нож перочинный.
- Удостоверение личности, партийный билет.
Зимой:
- шинель повседневная, кашне, перчатки, шапка;
- гимнастерка и брюки полевые, снаряжение;
- теплое нательное белье и портянки;
- сапоги яловые.
Летом:
- гимнастерка и брюки полевые, снаряжение, фуражка полевая;
- сапоги хромовые;
- плащ-накидка с ремнем.
В чемодане:
- Ордена и медали.
- Нательное белье, полотенце, портянки, носки /по 2 пары/.
- Туалетные принадлежности: мыло, зубная паста /порошок/, зубная щетка, одеколон, зеркало, крем и станок для бритья, лезвия, ножницы, расческа.
- Сапожная и одежная щетки, набор для ремонта обмундирования – иголки, нитки /белые, зеленые, черные/, пуговицы, крючки, погоны, звездочки, эмблемы.
- Набор – кружка, ложка, вилка, нож.
- Электрический фонарь.
- Носовые платки и подворотнички – по 5 шт.
- Сухой паек на 1 сутки. С собой иметь рабочую форму одежды /по сезону/.
- Чемодан размеров 40x70x18. Денег 20 рублей.
- Опись наклеивается внутри чемодана на крышке слева.
- Укомплектованный чемодан хранить в части на складе.