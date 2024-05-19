Какой тревожный чемоданчик обязан был иметь каждый советский офицер

Тревожный чемоданчик – это обобщенное название базового набора вещей советского офицера, которые могли понадобиться ему в экстренной ситуации при выполнении служебных задач, внезапной передислокации и помочь обеспечить временную автономность. Поскольку объявление тревоги случается, как правило, совершенно неожиданно, офицер всегда должен быть готов к выполнению своих военных обязанностей. Для таких случаев и был создан тревожный чемодан.

Тревожный комплект представлял собой чемодан средних размеров, к которому прикреплялась именная бирка с данными владельца. Чемодан должен был находиться всегда в идеальном состоянии и быть готов к немедленному использованию. В набор входили необходимые на первое время вещи, смена белья, предметы гигиены, ремонтные материалы и др.

Командование подразделения устанавливало, как часто должны осуществляться проверки тревожного чемодана. Данная процедура проходила при проведении сбора всего личного состава, проверки были плановыми и внеплановыми. Кроме того, экстренная проверка всегда происходила также при объявлении сигналов обороны. В этом случае проводился внешний осмотр офицера и проверялось наличие предметов в чемодане согласно утвержденному перечню.

К каждому тревожному чемоданчику был прикреплен лист со списком экипировки офицера и предметами в чемодане:

Экипировка офицера

На себя:

Противогаз в комплекте.

Пистолет, патроны /в кобуре/, бинокль /кому положено/.

Укомплектованная полевая сумка – в ней: набор карандашей «Тактика», компас, циркуль-измеритель /курвиметр/, линейка офицерская, ручка, рабочая тетрадь, резинка, карта, нож перочинный.

Удостоверение личности, партийный билет.

Зимой:

шинель повседневная, кашне, перчатки, шапка;

гимнастерка и брюки полевые, снаряжение;

теплое нательное белье и портянки;

сапоги яловые.

Летом:

гимнастерка и брюки полевые, снаряжение, фуражка полевая;

сапоги хромовые;

плащ-накидка с ремнем.

В чемодане: