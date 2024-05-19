Представители какой конфессии больше всего боятся смерти

Представители различных конфессий по-разному относятся к смерти. Объединяет же их одно – осознание того, что уход из жизни важен для каждого человека. Так какая же религия «боится» этого явления больше всего?

Христианство

В христианстве смерть понимается как то, что приведёт к воскрешению. По этой причине христиане не воспринимают уход из жизни как нечто страшное и не боятся его. В их понимании смерть – это событие, ведущее к новой, лучшей жизни. Но вот самоубийство считается страшным грехом, так как в таком случае человек лишается возможности подготовиться к бессмертию.

Ислам

Мусульмане рассматривают смерть как конец всем испытаниям, мучениям. Представители этой религии должны жить по заповедям, чтобы потом оказаться в раю. Перед смертью приверженцам ислама также следует обязательно обратиться к Богу, а люди в возрасте и вовсе готовятся умереть по всем правилам. С учётом того, что мусульмане осознанно идут к смерти, это явление не вызывает у них абсолютно никакого страха.

Иудаизм и буддизм

Смерть для иудеев – настоящее зло. Они боятся уходить из жизни, но при этом верят в то, что душа бессмертна. А вот буддисты ждут смерти, так как именно она может приблизить человека к нирване. От последователей буддизма требуется соблюдать все заповеди, чтобы поскорее достичь желанного состояния. Получается, буддисты не только не боятся умирать, но и даже в какой-то степени желают этого.

Атеизм и язычество

Смерть – настоящая трагедия для атеистов. Они её боятся, что, по мнению теологов, делает и их земную жизнь лишённой какого-то смысла.

В языческих религиях смерть считалась перерождением. Так, египтяне верили, что конец жизни является началом длинного путешествия. Не удивительно, что они готовились к смерти чуть ли не с юности. Для них это считалось настоящим праздником.