Тунгусский метеорит: как появляются все более фантастические теории загадочного взрыва

Примерно за месяц до 30 июня в России, да и в других странах тоже, начинается ежегодная «тунгусская истерия». К месту загадочного взрыва устремляются экспедиции энтузиастов, в честь годовщины события проводятся конференции и прочие сборища. Новые теории появляются, однако каждый раз они всё более фантастичные и откровенно завиральные. Быть может, стоит просто более внимательно изучить уже имеющиеся факты?

Фактов, в общем-то, на первый взгляд не особо много. 30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска Красноярского края – в тех местах вообще мало кто живёт – произошёл высотный взрыв. Впоследствии по ряду признаков было установлено, что бабахнуло в 11-12 километрах от поверхности Земли, мощность взрыва оценили в 40-50 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Не метеорит точно – кратера не обнаружено, равно как и каких-либо остатков небесного тела. И этот факт стал отправной точкой очередной гипотезы, самой «свежей».

«Астероид не обязательно должен влетать в атмосферу Земли, чтобы создать явный эффект. Большой объект, состоящий преимущественно из железа и входящий в атмосферу Земли под небольшим углом и затем снова скрывшийся в космосе, как раз мог произвести подобный разрушительный эффект, не оставив никаких следов. Мы изучили условия прохождения астероидов диаметром 200, 100 и 50 метров, состоящих из трех типов материалов – железа, камня и водяного льда, через атмосферу Земли с минимальной высотой траектории в диапазоне от 10 до 15 километров. Полученные результаты подтвердили нашу идею, объясняющую одну из давних проблем астрономии – Тунгусского явления, которое до сих пор не получило разумных и всесторонних интерпретаций. Мы утверждаем, что инцидент в Тунгуске был вызван железным астероидным телом, которое прошло через атмосферу Земли и вернулось к околосолнечной орбите», – считает астроном Даниил Хренников из Сибирского федерального университета.

Наукообразно… То есть метеорит как бы чиркнул по земной атмосфере и улетел. Вот только с показаниями очевидцев данная гипотеза совсем не бьётся. Допустим, оно влетело – это люди видели. Но как вылетело обратно никто не наблюдал. Летело, потом взорвалось и всё – конец шоу. Взрывной волной тайгу повалило на огромной площади, а в эпицентре деревья остались стоять, только с них ободрало все ветки.

© ТАСС // Место падения Тунгусского метеорита

Со счётчиками Гейгера там, конечно же, тоже бегали, результатов – ноль. Начитавшись Александра Казанцева, народ искал следы взорвавшегося инопланетного корабля и фантастический «радий-дельта» из книги великого фантаста. Ну, или хотя бы простой уран. Его тоже не нашли.

«Если говорить про мощный взрыв, не оставивший после себя обильного заражения радиоактивными изотопами, то это только термоядерная реакция синтеза, как на звездах, в том числе на нашем Солнце. Боеприпас примерно такой же мощности – «изделие 602», известное как «Кузькина мать», – был испытан 30 октября 1961 года на Новой земле. Его заявленная мощность составляла 58,6 мегатонны. Там заряд сознательно сделали идеально (с точки зрения технологий тех лет) чистым, всего три процента приходилось на делящуюся часть. И если пофантазировать про термоядерный двигатель некоего космолета, который работает на водороде без участия тяжелых элементов, его авария вполне могла дать такую мощность вспышки», – говорит ведущий научный сотрудник музея РФЯЦ ВНИИЭФ Виктор Лукьянов.

© ТАСС // Предполагают, что это трехтонный осколок Тунгусского метеорита

Инопланетный космолёт – это, конечно, очень романтично, но пока поищем более приземлённые версии. На одну их них исследователей натолкнула проблема траектория полёта тела. Точнее, множество данных траекторий. Ещё точнее, две – весь восточный «пучок» линий не более чем трактовки с разной точностью. А вот южную траекторию ошибкой наблюдения объяснить невозможно.

Если же допустить, что было два разных объекта, которые встретились там, в небе над Подкаменной Тунгуской, то всё становится на свои места. К тому же многие очевидцы говорили про два (несколько) взрывов, что исследователи объясняли эхом. Но какое может быть это над слегка всхолмленной равниной?

В атмосфере нашей планеты встретились два метеорита – два одиночества? Такого в природе не бывает, да и взрыв был бы один. Тогда что?

В советское время Москву защищала от межконтинентальных баллистических ракет система противоракетной обороны А-35М, сейчас вроде как действует А-135 или А-235. Боевая часть противоракеты может быть в том числе и ядерная, мощностью около 20 килотонн.

«Противоракета прилетела со стороны Горной Шории, в той местности есть масса древних объектов, которые официальной наукой отрицаются. Ехать на Тунгуску смысла нет, там не более чем эпицентр взрыва. Самое интересное там, где осталось следы цивилизации наших предков, память о которых власти скрывают», – говорит «альтернативный» исследователь Константин (имя изменено).

На Алтае, действительно, хватает совершенно необъяснимых объектов, чего стоят одни только Врата Эрлика, которые объявлены учёными природным образованием. Впрочем, таковые там не одни, эти просто самые известные. Имеются и иные достопримечательности, отождествляемые исследователями с оборонительными сооружениями мегалитической конструкции (сделанные из огромных каменных блоков).

Так это или нет, мы пока не знаем, но край действительно загадочный. А с нашей историей всё очень даже непросто, точнее, есть подозрения, что она на 100% вымышленная. Уж больно много на территории России кратеров от атомных взрывов, на них учёные просто закрывают глаза. Таковых, по их мнению, вообще не существует – не верьте глазам своим. Хотя вся Омская область, Челябинская область и многие другие регионы РФ буквально усеяны круглыми озёрами непонятного происхождения. То есть вся Западная Сибирь покрыта этими страшными следами войны.

Любопытно, что в годы СССР на Подкаменную Тунгуску зачем-то привозили космонавтов, причём неоднократно. Факт довольно известный, но к чему это никто и никогда не объяснял. Секретно – до сих пор! Вражеская боеголовка, которую сбила старинная автоматическая противоракета, прилетела откуда-то с орбиты?