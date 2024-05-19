Не умывайтесь утром и не режьте хлеб: народные приметы на 20 мая

Православная церковь 20 мая вспоминает святого Акакия, которого пытали в Каппадокии, а потом рассекли мечом. В народном календаре день получил название Купальница.

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Что нельзя делать в грядущий понедельник?

Оставлять головной убор на столе — из дома пропадут деньги;

Резать хлеб — можно лишиться благополучия;

Работать в огороде — урожай будет плохим;

Сплетничать, лицемерить, лгать — это приведёт к неурядицам, изменит жизнь к худшему;

Брать в руки колющие предметы, баловаться с огнем. Жизнь нарушителей запретов может быть на волоске от беды;

Умываться ранним утром. Предки верили, что лучше всего умыться в полдень, тогда появится запас сил для того, чтобы справиться со всеми трудностями, которые встретятся в этом году.

Приметы погоды:

Ранние ласточки — год будет счастливым;

Луна красного цвета — к дождю;

У месяца рога вниз опущены — на хорошую погоду;

На акации много нектара и пчёл — к дождю.