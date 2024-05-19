Купальница в 2024 году: суть праздника, запреты, традиции и приметы

Народный праздник «Купальница» отмечается 20 мая. Само название праздника указывает на то, что в этот день принято купаться в озерах и реках. Суть праздника, запреты, традиции и приметы — в материале URA.RU.

Суть праздника и народные традиции

Название праздника связано с традицией купания лошадей в реке в этот день. По поверьям, это обеспечивало им силу и здоровье на весь год. Крестьяне также купались в реках или обливались водой из ведер, чтобы обеспечить себя здоровьем и силами для преодоления трудностей.

С помочью рек также проводились гадания среди девушек. Они бросали в воду венки и смотрели куда те плывут. Счастливое замужество ждало тех, у кого венок уплывал далеко.

Купальница также символизировала разгар сева, когда нельзя было упускать время для посева. Существовало поверье, что домашние семена со временем теряют свои качества и становятся непригодными для посева. Поэтому была распространена практика обмена семенами между хозяйствами, основанная на вере в то, что урожай от чужих семян будет лучше, особенно если они были взяты без ведома. В этот день хозяева навещали друг друга и обменивались семенами, что позволяло сохранить баланс и никто не оставался в убытке.

Также в Купальницу проводили обряды на благополучный урожай. Поля и огороды обходились со свечой или иконой и окроплялись водой из рек.

Обычаи и запреты Купальницы

Считается, что в Купальницу нельзя умываться ранним утром. По поверьям, умыться надо в полдень. Причем стоит это делать водой, которая была выставлена под солнце и напиталась его энергией.

В этот день нельзя гадать на картах. Предсказания могут стать причиной судьбоносных перемен к худшему. Также не стоит брать в руки острые предметы. В этот день есть большой риск того, что они могу разбиться и поранить.

Ребенка в Купальницу не может мыть никто другой кроме материи. И она должна мыть его в одиночестве, чтобы избежать сглаза.

Под запрет также попадают грусть и уныние. Стоит воздержаться и от ссор с близкими.

Приметы

В день Купальницы стоит следить за погодой, так как с ней связано множество примет. Например, вечерняя радуга в этот день предвещает ясную погоду, а утренняя — дождь. И чем она зеленее, тем сильнее будет непогода. При этом, если радуга высокая и крутая, то стоит ждать ветра, если пологая и низкая — ненастья.

Кольцо около луны на Купальницу предзнаменует ветер. При красноватом круге во круг луны также стоит его ждать, а если круг бледный, это сулит дождем или ненастьем.

Хорошую погоду можно ждать, если туманы, стелящиеся ночью по воде и в низинах, исчезают после восхода солнца. А если на Купальницу выпадет дождливый день, то в сентябрь будет теплый.

Сажать овощи стоит на молодую луну и в хорошую погоду, так они принесут в будущем богатый урожай. Не стоит сеять во время новолуния, считается, что тогда черви съедят весь урожай.

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