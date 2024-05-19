Сколько на самом деле человек сможет прожить на Марсе без скафандра

В наше время идея колонизации Луны и Марса людьми уже не представляется абсолютной фантастикой, а воспринимается как дело будущего, хоть и довольно отдаленного. При этом все понимают, что без скафандров выжить на поверхности этих планет человек не может. А что случится, если такое все же произойдет?

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Без скафандра на Луне

Естественный спутник Земли представляет собой совершенно безжизненную планету. Гравитация на Луне крайне мала, она в 6 раз слабее, чем гравитация Земли. В силу этого атмосфера нашего спутника ничтожна. Исследования показали, что газовое одеяло вокруг Луны в 10 триллионов раз менее плотное, чем земное.

Кроме того, лунная атмосфера совершенно не содержит газов, способных поддержать жизнь человека, она состоит из молекул аргона, гелия, натрия. Температура на поверхности Луны в течении лунного дня (13 земных суток) равна 107 градусам тепла, а ночью опускается до минус 150 градусов. Среднесуточная доза радиации на Луне меняется в зависимости от уровня солнечной активности и иных факторов, но тем не менее она в примерно в 200 раз выше, чем у поверхности Земли.

Что же произойдет с человеком, если он окажется в таком суровом месте без скафандра?

Самый гибельный для него в этом случае фактор – отсутствие воздуха и ситуация почти абсолютного вакуума. В сознании бедолага будет находиться еще от 10 до 15 секунд. Если он вздумает задержать дыхание, легкие обязательно разорвутся. Если он лишится чувств до того, как это произойдет, то будет жить еще примерно секунд 90. По одной лишь этой причине все прочие особенности «лунного климата» для человека без скафандра несущественны.

Однако, для полноты картины остановимся и на них. Если человек, не защищенный скафандром, окажется на дневной стороне Луны, он погибнет от невероятного жара, а если будет ночь, то он очень быстро замерзнет насмерть. Что до радиации, то воздействие ее на организм будет серьезным, но не критичным.

Китайцы в рамках миссии «Чаньэ-4» вырастили на лунном зонде растение, которое погибло не из-за радиации, а от холода, оказавшись на ночной стороне. Во время советской программы исследования Луны был запущен зонд с живыми черепахами и несколькими растениями на борту. Все эти организмы вернулись на Землю живыми и без последствий. То есть, излучение на Луне в случае, если пребывание на спутнике Земли будет кратковременным, не станет серьезной проблемой. Но остаются камни, которые из-за разреженной атмосферы непрерывно бомбардируют поверхность Луны. Удар такой каменной градины более чем вероятен и почти неизбежно убьет человека. И, наконец, лунная пыль.

Исследования показали, что она состоит из силикатов и имеет неправильную форму, острые края и т.п. Попадание такой пыли в легкие неизбежно приведет к тяжелому заболеванию с летальным исходом.