История снесенной в Киеве Десятинной церкви

Десятинная церковь - это первая каменная церковь древнерусского государства, построенная в Киеве святым равноапостольным Владимиром в 996 году на месте кончины русских первомучеников Феодора и его сына Иоанна.

© Десятинная церковь в Киеве. Фото конца XIX века

Некоторые исследователи считают, что первая церковь была освящена в честь иконы Успения Пресвятой Богородицы.

В 1169 году Десятинную церковь разграбили войска князя Мстислава Андреевича, сына Андрея Боголюбского, а в 1203 году - войска Рюрика Ростиславича. В 1240 году орды хана Батыя, взяв Киев, полностью разрушили церковь.

В 1824 году, спустя 585 лет, митрополит Евгений поручил расчистить фундамент Десятинной церкви. Во время этих работ был впервые открыт план фундаментов, найдены остатки мозаик и фресок.

В августе 1828 года освятили начало строительства новой церкви. Храм был построен в 1842 году в русско-византийском стиле и не повторял первоначальной архитектуры предыдущей Десятинной церкви.

В 1908-1911 годах фундаменты оригинальной церкви (там где они не были застроены новым зданием), были раскопаны и исследованы.

В 1928 году храм как и множество других памятников культуры и искусства, был снесен.

Остатки фундамента первого храма были изучены лишь в 1938-1939 годах после окончательного сноса новой церкви.

© Освящение Десятинной церкви, 991. Миниатюра из Радзивилловской летописи, конец XV века

Современная история храма началась в 2006 году, когда на месте Десятинной церкви была установлена скиния (временная церковь-палатка) для проведения Пасхального Богослужения. Незадолго до планового демонтажа палатки прихожанам во время вечернего богослужения явилась Пресвятая Богородица, которая сложила руки в молитве перед Престолом Божьим. После этого было решено на месте скинии поставить деревянный храм.

В мае 2007 года Блаженейший Митрополит Владимир освятил новый храм в честь равноапостольных великих князя Владимира и княгини Ольги, а в июле 2009 года на заседании Священного Синода УПЦ было принято решение об открытии на месте деревянного храма Десятинного мужского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы (храм Святого Николая, епископа Мирликийского), который был успешно возведен и простоял до мая 2024 года.

В 2018 году была совершена попытка поджога храма. Поджигателей, объяснивших свои действия попыткой привлечь внимание к тому, что "территория захвачена московскими церковниками" суд арестовал. На 2 месяца.

Киевская прокуратура и Национальный музей истории Украины сообщали в феврале 2018 года, что считают храм незаконной застройкой, в 2021 году министерство культуры добилось судебного решения о сносе. Прихожане УПЦ обратились к городским властям с просьбой сохранить храм и обжаловали решение о сносе. Однако апелляционный суд Киева подтвердил решение о демонтаже.

В начале мая 2024 года работы по сносу были отложены на неопределенный срок "по техническим причинам". 17 мая 2024 года полиция и военнослужащие оцепили Десятинный храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве. В ночь с 17 на 18 мая 2024 года храм был снесен.