Кофе, пиво, шоколад: каким продуктам грозит «вымирание» из-за глобального потепления

Глобальное потепление несет угрозу для всей планеты. И это связано не только с непредсказуемой погодой, таянием ледников и исчезновением многих биологических видов, но и изменением диеты всего ее населения. А все потому, что сухое и продолжительное лето негативно отражается на сельском хозяйстве и производстве некоторой продукции.

Уже до конца века в рационе людей будут отсутствовать такие вкусняшки, как кофе или шоколад. Каким еще продуктам грозит «вымирание», читайте в нашем материале.

Картофель

Уже к 2050 году вы можете забыть о хрустящей, поджаристой картошечке-фри, ведь к этому периоду картофель будет в большом дефиците и вряд ли его продолжат использовать в таких целях. Еще в прошлом году из-за сильной засухи урожайность картофеля снизилась на 25%. Это самые низкие показатели за последние 60 лет, но ученые уверяют, что дальше будет только хуже. По данным специалистов Климатической коалиции Великобритании, три четверти местных земель уже через 30 лет будут непригодны для выращивания картофеля. Таким образом, урожайность упадет примерно на 80%. В остальных странах мира также будет наблюдаться негативная тенденция.

Шоколад

К тому же 2050 году, вероятнее всего, исчезнут деревья какао, которые дают бобы для производства шоколада. И это даже с учетом того, что они и так растут в самых жарких местах на планете. Деревья какао очень «требовательны». Для роста им необходимы регулярные осадки, высокая влажность воздуха, защита от ветра, стабильная освещенность. Пока что все эти условия соблюдают фермеры двух основных стран, занимающихся производством какао-бобов — Кот-д’Ивуара и Ганы.

Но в связи с потеплением температура в этих и без того жарких местах поднимется почти на 4 градуса, а значит фермеры вынуждены будут перенести все свое производство в горы, территория которых не подходит для выращивания деревьев какао. Дефицит шоколада предрекали еще в 2014 году. И с каждым годом ситуация усугубляется. По данным ученых, уже в 2020 году дефицит составит до 1 млн тонн, в 2030 — 2 млн тонн.

Кофе

Глобальное потепление также негативно скажется на кофейных плантациях. Сотрудники Климатического института Австралии уверены, что если ситуация не изменится, уже к концу XXI века на земле не останется ни одного кофейного кустарника.

Причина заключается в том, что повышение температуры приводит к развитию грибковых заболеваний, поражающих плантации. При этом вредители, атакующие кофейные деревья, в такой обстановке чувствуют себя очень комфортно, поэтому на урожай кофейных зерен придется «двойной удар».

Еще в 2012 году в Центральной Америке из-за резкого потепления погибла значительная часть сельскохозяйственных участков, на которых выращивают деревья. В одной только Гватемале производители потеряли 85% урожая.

Алкоголь

Специалисты Университета Восточной Англии провели исследование совместно с учеными из Китая, Мексики и США и выяснили, что глобальное потепление может привести к сокращению урожая ячменя. Как известно, именно из него готовится большинство сортов пива. Поэтому, учитывая надвигающийся кризис, уже в ближайшие месяцы производство этого хмельного напитка сократится на 16%, а это почти 30 миллиардов литров! Естественно, повышения стоимости пива избежать не удастся.

Также по мнению специалистов, экстремальные погодные условия негативно отразятся на коньячной продукции. Уже сейчас производители коньяка жалуются, что жаркое лето приводит к изменению вкуса знаменитого напитка, так как виноград, из которого его изготавливают, вызревает со слишком низкой кислотностью.

Учитывая темпы потепления, коньяк может прекратить свое существование уже через 30 лет. Или же потребители сами откажутся от него еще раньше, так как вкус напитка за это время станет совсем другим.

Рыба

Из-за потепления Мирового океана содержание растворенного в воде кислорода сильно снижается, что, в свою очередь, приводит к уменьшению размеров рыб. За ближайшие несколько десятилетий обитатели морей и океанов станут короче примерно на четверть.

Также стоит упомянуть негативное влияние отходов на жизнедеятельность этих существ. Для рыб опасен мелкий пластик, который, кстати, встречается в некоторых продуктах питания, косметике, бытовой химии и даже в питьевой воде.