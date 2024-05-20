С какого природного катаклизма началась история Британии

Сегодня Великобритания связана с континентальной Европой тоннелем. Но было время, когда Британских островов как таковых не существовало. На месте пролива Ла-Манш была суша. Несколько тысяч лет назад произошёл жуткий природный катаклизм, с которого и началась история Британии.

© Всемирный потоп. Айвазовский И. К. 1864 г.

Вода и лёд

Археолог из Великобритании Брайони Коулз считает, что Британские острова и Европу 20 тысяч лет назад соединяли «ледяные земли», которые современные учёные называют «Доггерленд».

Активизация солнечной энергии и парниковые газы привели к тому, что началось таяние ледников. В результате от «белого плена» оказался освобождён узкий перешеек, соединяющий Британские острова с нынешними территориями Нидерландов и Дании.

10 тысяч лет назад наступило девенсийское оледенение и Британские острова вместе с Доггерлендом превратились в тундру. На протяжении последующих полутора тысяч лет лёд отходил на север, а вода подтапливала обширную часть суши, в итоге окончательно сделав нынешнюю Великобританию недоступной для пеших путешественников из Европы.

Британский потоп

Норвежский геолог Штейн Бондевик уверен, что чуть более 8 тысяч лет назад Доггерленд разрушил гигантский подводный оползень, вызванный дрейфом скандинавского континентального шельфа.

Этот природный катаклизм породил суперцунами. Волна достигала высоты в 25 метров и двигалась она со скоростью 35 м/с. Именно это и стало причиной отделения Британских островов от остальной части материка.

Правда, есть и те, кто считает, что Британия «удалялась» от Старого Света постепенно. Согласно этой версии, на месте Ла-Манша протекала река Флев-Манш. Водоём то разливался, то отступал, что давало возможность животным и людям мигрировать с материка на острова и обратно.

Окончательное же отделение Британских островов и материковой Европы произошло примерно 225 тысяч лет назад во время очередного разлива Флев-Манша. По мнению приверженцев такого развития событий, он оказался больше похож на мегапотоп. На протяжении нескольких месяцев интенсивность водного потока достигала миллиона кубометров в секунду, что привело к обособлению Британских островов.