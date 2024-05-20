Потомок Миклухо-Маклая вернет черепа папуасов, которые вывез его прапрадед

Николай Миклухо-Маклай-младший, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН, поможет вернуть на родину коллекцию черепов коренных жителей Папуа - Новой Гвинеи. Она была вывезена для исследования в Австралию в XIX веке его предком и тезкой, знаменитым русским ученым.

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Найти потомков людей, которым принадлежали черепа, помогла новая русская экспедиция.

Как сообщает Фонд имени Миклухо-Маклая, коллекция черепов до сих пор хранится в музее Сиднейского университета. Однако теперь она имеет все шансы вернуться на родину - процесс реституции уже стартовал.

В 2022 году Миклухо-Маклай-младший посетил музей Chau Chak Wing Museum в университете Сиднея и ознакомился с коллекцией своего предка, представленной 16 черепами.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846-1888) был знаменитым на весь мир этнографом, антропологом, биологом и путешественником. Он изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая.

Часть черепов из коллекции, которую он привез на исследование в Австралию еще полтора века назад, была именной. На черепах были обозначены такие имена, как Andan, Ibor, Kake и Panake. Эти люди проживали на Берегу Маклая залива Астролябия, провинция Маданг.

В 2023 году в ходе экспедиции в Папуа - Новую Гвинею Миклухо-Маклай-младший посетил 10 деревень залива Астролябия, где познакомился со старейшинами многих кланов. Вторая экспедиция состоялась весной 2024 года, ее главной целью была попытка проследить жизненный путь обладателей черепов, собранных в XIX веке.

"Предварительно была проведена работа, в ходе которой выявлено, что в 1877 году 16 черепов стали частью фондов музея, - следует из сообщения Фонда имени Миклухо-Маклая. - Они имеют надписи с именами их владельцев и местами их проживания, не поменявшими названия до наших дней.

Значительно облегчило поиск потомков людей, которым принадлежали черепа, то, что современный Миклухо-Маклай в 2018 году был принят в качестве старейшины в клан деревни Горенду залива Астролябия, а в 2023 году стал почетным гражданином региона Маданг".

Австралийцы поначалу со скептицизмом отнеслись к идее возвращения черепов на родину, считая, что этих людей там вряд ли кто помнит. Тем не менее они согласились сотрудничать. Правда, сами ехать в Новую Гвинею отказались, сославшись на рекомендации МИД Австралии.

Найти потомков людей, которым принадлежали черепа, могла только новая русская экспедиция, которая была проведена весной 2024 года. Также ставилась задача собрать информацию о традициях сохранения черепов умерших родственников в XIX веке, о современных традициях сохранения памяти о родственниках и видах захоронений.

"Меня очень интересовало, помнят ли местные жители имена своих предков, смогут ли назвать деревни, где они проживали, и определить род их занятий, - рассказал Николай Миклухо-Маклай-младший. - В XIX веке их черепа по традиции хранились в хижинах, подвешенные к крыше, где и собрал их с согласия родственников мой двоюродный прапрадед.

Я не предполагал, что получу подробный ответ, который, не потратив и двух минут на обдумывание, дали мне старейшины деревень. Они сразу указали, из какой деревни происходит человек с подобным именем и кто его родственники, сказали, как мне их найти".

Затем русский ученый помог потомкам подготовить письмо в музей Chau Chak Wing Museum для запуска процесса реституции, то есть возвращения на родину вывезенных артефактов, послуживших во благо науки. Папуа-новогвинейцы уполномочили Миклухо-Маклая представлять их интересы в Австралии, а руководство музея положительно оценило эту гуманитарную инициативу.