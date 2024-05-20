В Иркутской области, на склоне горы Патомского нагорья в Бодайбинском районе, в 180 км от города Ленска, находится удивительный геологический феномен – Патомский кратер. Это конусообразное образование из раздробленных известняковых глыб представляет собой загадку, над разгадкой которой ученые думают уже много лет.

При взгляде сверху кратер напоминает гигантское птичье гнездо с "яйцом" внутри. Неудивительно, что местные жители окрестили его "Гнездом огненного орла".

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Официально Патомский кратер был открыт для науки в 1949 году геологом Владимиром Колпаковым. Однако существуют свидетельства, что местным жителям он был известен задолго до этого. Изначально ученые выдвинули теорию о вулканическом происхождении кратера. Проведенные геохимические исследования показали следы эндогенных процессов и магматической активности глубоко под землей.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Demidov.