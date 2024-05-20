Женщина с собаками нашла загадочное существо на пляже

Женщина с собаками нашла загадочное мерцающее существо на пляже в Великобритании. Об этом пишет Daily Mirror.

Cью Титчмарш выгуливала двух собак в Мерсисайде, Северо-западная Англия, когда обнаружила в песке змееподобное морское животное. Сначала она подумала, что оно живое, но позже убедилась, что это не так.

Тогда женщина сфотографировала существо и выложила фотографию в интернет, чтобы узнать, что она нашла. Все комментаторы сошлись на том, что это угорь. Однако так и не поняли — морской или речной.

Согласно веб-сайту British Sea Fishing, морские угри водятся у западных побережий Британских островов, реже встречаются у восточных. Самцы этого вида могут достигать в весе 16 килограммов, женские особи крупнее их в несколько раз. Размер угрей зависит от глубины их обитания: чем глубже, тем они больше.

Титчмарш отметила, что это ее не первая подобная находка. Недавно она наткнулась на дельфина, выбросившегося на пляж.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме врачи достали из живота мужчины угря. Он был жив и достигал в длину 30 сантиметров.