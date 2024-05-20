Россиянке во время ЭКО подсадили материал чужого мужчины
На Ставрополье врачи перинатального центра допустили ошибку при культивации эмбриона. Вместо материала мужа женщине подсадили материал другого мужчины. Об этом сообщает НТВ.
По словам пары, сомнения в отцовстве возникли, когда они узнали, что у дочери третья группа крови при том, что у ее родителей — первая и вторая группы. Супруги утверждают, что медики пытались обвинить женщину в том, что она забеременела естественно с другим мужчиной, но, как пояснил ее муж в беседе со СМИ, диагноз его супруги этого не позволяет.
Также родители сообщили, что ребенок родился с генетической особенностью — у девочки синдром Дауна.
Семья пытается привлечь к ответственности врача-репродуктолога, ответственного за медицинскую манипуляцию, но пока не преуспела в этом вопросе. Супруги не понимают, как стало возможным появление ребенка с генетическим отклонением, когда процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) должна исключать подобные вещи на моменте подсадки эмбриона.
Ранее трое мужчин из одной семьи стали отцами сотен детей.