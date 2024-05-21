В Китае обнаружили три богатые гробницы с комнатами и окнами эпохи Хань

Археологи обнаружили в Жичжао (провинция Шаньдун) три замечательные 1800-летние гробницы с комнатами и окнами, напоминающие жилые дома, только очень миниатюрные. Там богатая семья была похоронена со своим ценным имуществом, сообщает Институт археологии Китайской академии социальных наук.

© Институт археологии академии социальных наук КНР

Гробницы датируются эпохой Хань (206-220 гг. до н. э.), которая считается золотым веком китайской истории. Открытие было сделано во время спасательных работ перед расширением парка. Но археологи не были первыми, кто нашел эти гробницы: мародеры разграбили две, оставив при этом третью относительно нетронутой.

Помимо 70 артефактов, составляющих семейные ценности, особый интерес представляет именно архитектура гробниц. Это гробницы жилого типа с дверями и окнами, одна из которых содержит несколько смежных комнат. Основная конструкция гробниц одинакова: наклонный входной туннель, ведущий в камеру, расположенную глубоко внутри кургана. Внутри — резные арки из кирпича, двери и окна, а на фресках — растительные узоры и фигуры.

В двух гробницах были надписи: фамилия Хуань. Кроме того, на бронзовой печати, найденной там же, написано «Хуань Цзя», скорее всего, так звали владельца. Крайне редко удается обнаружить фамилию, связывающую разные гробницы.

В третьей гробнице, как полагают, была похоронена супружеская пара. Строение состоит из двух комнат, соединенных дверным проемом. Это была высокостатусная и богатая семья. Среди интересных находок — железный меч, бронзовые зеркала и разнообразная керамика.

Совершенно необычное открытие: команда также обнаружила части тележки, которая использовалась для перевозки гробов. Археологи описали их как «искусно сделанную и необычную находку».