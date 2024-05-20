Обнаружены звезды с признаками инопланетных электростанций

Недавно мы писали, что ученые нашли в нашей Галактике возможные доказательства существования древних высокоразвитых внеземных цивилизаций. Тогда было обнаружено семь звезд с «подозрительными» спектрами. Недавно число похожих светил, вокруг которых могут жить инопланетяне, расширилось почти в десять раз.

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Аномалии излучения

Исследователи, используя алгоритмы машинного обучения, проанализировали данные пяти миллионов удаленных звездных систем и обнаружили 60 звезд, которые, возможно, окружены гигантскими инопланетными электростанциями. Эти звезды — красные карлик — испускают инфракрасное излучение, которое в 50-70 раз превышает рассчитанное и ожидаемое для их размера.

Инопланетные электростанции

Существует два основных — пусть и довольно фантастических —предположения о происхождении этого избыточного тепла. речь может идти о гигантских искусственных структурах типа сферы или роя Дайсона. Первая представляет собой зеркальную конструкцию, которая собирает и фокусирует тепловое излучение звезды. Роем Дайсона называется огромная группировка спутников, вращающихся вокруг звезды для сбора ее энергии и последующей передачи на обитаемую планету или космическую станцию.

Косвенные доказательства

Конечно, в настоящее время это пока лишь гипотеза, требующая более тщательной проверки и подтверждения. Косвенным доказательством может служить тот факт, что речь идет о старых звездах, приближающихся к концу своей жизни и изрядно истощивших свои возможности по генерации тепла. А значит, цивилизации здесь могут существовать достаточно долго, чтобы достигнуть высокого технического уровня, позволяющего строить им сложные гигантские сооружения.