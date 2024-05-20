У берегов Хорватии поймали самую опасную рыбу в мире

В Хорватии недалеко от острова Цейа обитает самая опасная рыба в мире — серебристый иглобрюх (Lagocephalus sceleratus). Рыбак Антон Видович в понедельник поймал даже четыре рыбы, пишет сайт немецкого еженедельника Focus. Рыба смертельно опасна для человека из-за чрезвычайно сильного яда тетродотоксина, который концентрируется в ее половых железах и печени, но обнаруживается и на коже. Тетродотоксин – один из самых сильных нервно-паралитических ядов. Он в сотни раз сильнее цианида. Доза всего в один-два миллиграмма может быть смертельной. Он блокирует нервную систему и противоядия от него нет. Первые симптомы отравления начинают проявляться у опьяненного человека уже через 20 минут после приема токсина. Но они могут появиться через три часа.

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Первоначально тропический вид, он проник из своих родных вод Индийского океана и через Красное море через Суэцкий канал в более теплое Средиземное море и распространяется дальше. На новой родине ему становится все лучше и лучше. Поскольку у него нет естественных врагов в новых водах, его распространение может иметь серьезные последствия для биоразнообразия Средиземного моря, предупреждают эксперты Пульского университета, подтвердившие наличие нового вида. Туристам и местным жителям рекомендуется быть особенно осторожными при ловле особей с угловатой мордой, выступающими резцами и серебряными полосами на нижней части тела.

Рыба практически не представляет опасности для людей на пляже, так как считается очень пугливой. Для рыболовов этот вид может стать проблемой. Его острые передние зубы могут разрушить сети и вырвать улов. Надо сказать, что серебристый иглобрюх появлялся и в российских водах. В ноябре 2014 года два экземпляра были пойман у берегов Крыма — один в Старосеверной бухте (Севастополь), второй — у входа в Южную бухту Севастополя в районе Графской пристани.