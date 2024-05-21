Какие праздники отмечают 21 мая

Сегодня в России и других странах вспоминают сразу несколько важных событий. Расскажем о некоторых из них.

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21 мая - Международный день чая. С 2020-го этот праздник проводится ежегодно на официальном уровне.

День Тихоокеанского флота ВМФ России - ежегодный праздник, который отмечают 21 мая. Он установлен 15 июля 1996 года. В настоящее время ТОФ имеет в своем составе ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли, морскую авиацию, части сухопутных и береговых войск.

Еще сегодня - День военного переводчика в России. Его установили в дату подписания договора в 1929 году, который узаконил профессию, существовавшую в русской армии на протяжении многих столетий.

Еще 21 мая в России с 2013 года официально отмечается День полярника.

А в народном календаре - Иван Долгий. На Руси крестьяне традиционно сеяли пшеницу. Зажиточные хозяева пекли пироги и угощали ими бедных соседей, а также путников и нищих. Старики специально для этого выходили на дорогу и молились Богу, чтобы он послал им доброго человека, с которым можно разделить кусок хлеба. Если по дороге в это время проходил какой-нибудь бедняк или иной странник, это считалось хорошим знаком и предвещало богатый урожай в будущем. Если разделить обетный пирог ни с кем не удавалось, его нужно было скормить птицам. Самому есть такую выпечку было нельзя.

Также сегодня - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, День инвентаризатора (День работника БТИ) в России и Международный день космоса .