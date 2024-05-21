Как крошечные предки коров, оленей и свиней заселили Землю после вымирания динозавров

Маленькие существа расселились по Земле после вымирания динозавров.

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Млекопитающее размером с крысу и весом до 455 г американские палеонтологи нашли в районе Коррал-Блафс, в штате Колорадо. Его идентифицировали по части черепа и челюстной кости. Ученые предполагают, что животное появилось на Земле около 65 млн лет назад и было предком всех современных копытных. Найденный вид получил название Militocodon lydae — в честь автора находки, палеонтолога Шэрон Милито, и филантропа Лиды Хилл, поддерживающей исследование. Результаты работы опубликованы в журнале «Эволюция млекопитающих».

Открытие позволяет заполнить пробелы в знаниях о загадочном семействе перептихидов. Эти существа заселили Северную Америку после вымирания динозавров и стали самыми многочисленными млекопитающими своего времени. Начало палеоцена — время невероятного разнообразия животного мира. По планете стремительно распространялись новые виды, но проследить их эволюцию непросто из-за небольшого количества ископаемых останков. Участок Коррал-Блафс, где раскопки ведутся уже несколько десятилетий, становится все более ценным для решения этой проблемы. Каждая новая находка дает исследователям возможность уточнить и переосмыслить закономерности эволюции на Земле.

«Открытие и описание черепа ископаемого млекопитающего — важный шаг вперед, позволяющий задокументировать самое раннее распространение млекопитающих после последнего массового вымирания на Земле», — пояснил палеонтолог Тайлер Лайсон, возглавлявший исследовательскую группу.

Раскопав образец и очистив его, команда использовала сложные методы сканирования, 3D-реконструкции и сравнения зубов с зубами других ископаемых и современных животных, чтобы определить место нового вида на эволюционном древе. Ученые пришли к выводу, что зубы животного использовались для срезания и дробления, а не для перетирания пищи. Это и позволило предположить, что крошечное существо было предком коров, свиней и оленей. Перейдя от перетирания к срезанию и раздавливанию пищи, периптихиды смогли питаться более жесткой растительностью, например, листьями и побегами, что давало им преимущество перед другими млекопитающими.

Для подтверждения гипотезы необходимы дальнейшие исследования: за последние восемь лет палеонтологам удалось найти лишь несколько фрагментов M. Lydae. Чтобы точнее установить родственные связи периптихид, нужны дополнительные данные — более полные скелеты и молекулярно-генетический анализ.