Как астронавты чинили в открытом космосе телескоп "Хаббл"

19 мая 2009 завершился уникальный ремонт телескопа "Хаббл": никогда прежде в условиях открытого космоса не чинили не предназначенные для этого приборы.

Та экспедиция семи американских астронавтов шаттла Atlantis длилась в общей сложности 13 дней. Телескоп находился на расстоянии чуть более 500 км от поверхности Земли, когда 13 мая, через два дня полета, Atlantis "поймал" его с помощью роботической руки-манипулятора. Телескоп подтянули и прикрепили снаружи грузового отсека шаттла.

Экипажу пришлось пять раз выходить в открытый космос: на телескопе, запущенном на орбиту еще в 1990 году, многое изрядно поизносилось. Так, с телескопа пришлось снять одну из самых потрепанных камер, заменить гироскопы и половину батарей, отработавших 19 лет…

Астронавты починили то, что можно было починить, установили новые навигационные приборы, а также сразу несколько современных научных инструментов, в том числе камер и спектрографов. Стоимость нового оборудования оценивалась в 220 миллионов долларов.

Конечно, без проблем не обошлось. Например, для того, чтобы добраться до одного из сломанных агрегатов, астронавты должны были открутить большой болт, державший крепежную штангу. Однако специально изготовленный инструмент не помог. Тогда американский ЦУП решил коротко и ясно: надо отломать неподдающуюся деталь. Что и было сделано: применили, что называется, грубую силу..

А чего стоила еще одна операция: на сломавшемся спектрографе пришлось откручивать 111 шурупов! И это в открытом космосе. В общей сложности стоимость ремонтной миссии Atlantis оценивалась почти в 1 миллиард долларов.

В общем, пятнадцать лет назад экипаж Atlantis простился с телескопом: как "с иголочки", после сложного ремонта аппарат отправился в дальнейшее рабочее плавание по орбите. Это была пятая и последняя миссия по обслуживанию "Хаббла".

Напомним: уникальный космический телескоп был выведен на орбиту более 30 лет назад. Телескоп совершил сотни тысяч витков вокруг Земли, преодолев свыше 4 млрд км. Изначально предполагалось, что "Хаббл" прослужит 15 лет. А он благодаря нескольким программам модернизации работает уже в два раза дольше.

Правда, в апреле нынешнего года телескоп снова перевели в безопасный режим из-за неполадок с гироскопом, проведение научных исследований приостановлено, сообщило NASA. Всего на "Хаббле" шесть гироскопов, но сейчас работают только три, включая "виновника". Один из вариантов решения проблемы - перенастройка всей обсерватории на работу только с одним гироскопом. При этом неисправный отключается совсем, а третий будет в резерве.

За эти годы "Хаббл" сделал немало открытий и преподнес много сюрпризов. Благодаря телескопу мы буквально переписали учебники по астрономии, говорят ученые. Специалисты получили объем информации, эквивалентный четверти той, что хранится в библиотеке конгресса США.