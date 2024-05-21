Кошка-шпион и взрыв Луны: безумные планы США и СССР времен холодной войны

В время холодной войны страны не выбирали средств. Американское и советское правительство запустили несколько на самом деле странных экспериментов, некоторые из которых вполне достойны именоваться безумными. Кошка-шпион, план взорвать Луну, экстрасенсорная атака на противника — лишь некоторые из рассекреченных на данный момент проектов того времени.

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Океан вспять

Большинство людей связывает период холодной войны и неуклонное наращивание ядерного вооружения. Но некоторые проекты были гораздо более амбициозны. К примеру, СССР вполне серьезно планировали растопить всю Арктику. По замыслу инженеров, гигантская плотина должна была преградить пространство от России до Аляски, перекрыв поток Тихого океана. Такая плотина могла бы перенаправить Гольфстрим в Атлантике, позволив теплой соленой воде растопить лед Арктики.

Операция «Говорящая кошка»

Специалисты США не страдали отсутствием оригинальных идей. Одной из самых странных была операция Acoustic Kitty. ЦРУ решили вставить микрофон в ухо кошки и хирургически имплантировать радиопередатчик в тело. Сказано — сделано: должным образом обработанная кошка появилась на нескольких заседаниях.

Животное было обучено сидеть рядом с иностранными официальными лицами, так что сотрудники ЦРУ могли прослушивать их разговоры. Может быть, из проекта и вышел бы толк, вот только один из сотрудников разведки случайно выпустил кошку на улицу, где та немедленно угодила под машину.

Летающие тарелки

Растущая напряженность между двумя державами буквально сводила людей с ума. Ядерная атака казалось неизбежной. Многие американцы стали видеть в небе необычные летающие блюдца: количество репортов было настолько высоким, что правительство США просто не могло их больше игнорировать. Air Force пришлось создать специальное подразделение для расследования.

Военные боялись, что НЛО принадлежали российским шпионам. Есть у противника? Значит, и нам такое нужно! В 1956 году США разработали летающую тарелку, оказавшуюся полным провалом. Прототип не смог подняться выше 20 метров в воздух и двигался со скоростью в 60 км/ч.

Проект Horizon

Луна тревожила обе державы, но США были просто одержимы. Проект Horizon подразумевал постройку полноценной космической станции на спутнике: американцы решили его приватизировать.

Проект A119

Мы вели в космической гонке — до момента высадки американцев на Луну. Мало кто знает, что это был запасной план западных супостатов. Первой была идея взорвать спутник к такой-то матери напрочь. По счастью, проект A119 сочли еще более дорогостоящим, чем высадку астронавтов.

Радиационное облучение

Комиссия по атомной энергии США виновна и в проведении жестоких экспериментов на людях. Одно из племен Венесуэлы облучали радиацией долгие годы, пока число погибших не перевалило за несколько тысяч. Сколь-нибудь видимых результатов это бесчеловечное исследование не принесло.

Звездные Врата

В 1978 году американцы начали еще одну странную операцию. На этот раз сотрудники спецслужб решили использовать сверхчеловеческий потенциал. Судя по всему, что-то у них все же получилось: рассекреченные документы показывают работу 22 специалистов-экстрасенсов в течение целых 20 лет. В общей сложности было потрачено более 30 миллионов долларов.