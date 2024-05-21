Как в СССР собрали секретное досье на ФИФА

Сегодня 120 лет ФИФА - вот секретное досье на нее, которое собрали в нашей стране
21 мая 1904 года в Париже основана Международная федерация футбола. Самая видимая часть ее работы - проведение чемпионатов мира.
Наша страна вступила в ФИФА в 1946 году, однако коммунистическое руководство еще несколько лет не давало добро на матчи сборной - в СССР боялись проиграть и тем самым уронить престиж первого в мире пролетарского государства.
Решение о вступлении принимали на самом верху, в Центральном комитете коммунистической партии и почти вся переписка велась под грифами "Секретно", "Строго секретно" и "Совершенно секретно". Партия понимала, какое огромное значение для народа имеет футбол и боялась лишней огласки.
ФИФА настойчиво приглашала нашу страну - советские футболисты высоко котировались на международной арене, особенно после яркого турне московского "Динамо" по Англии в 1945-м году. Спортсменов из СССР так ждали в Международной федерации, что нам сразу предложили место одного из пяти ее вице-председателей.
Наши боялись не только поражений, опасались гнева Иосифа Сталина - в случае проигрыша можно было не просто лишиться работы, но и попасть в тюрьму. В 1952-м году сборная СССР на Олимпиаде в Хельсинки проиграла команде из Югославии, с которой были отвратительные отношения. Ее лидер Броз Тито считался личным врагом Сталина. В наказание за это сборную расформировали и какое-то время в СССР не было главной национальной команды страны.
Решения об отправке делегатов на исполком ФИФА согласовывали лично со Сталиным, а самим делегатам вручалась директива - как именно себя вести и что делать. Так, например, нужно было выражать протест против участия в работе тех же испанцев. Советские представители в ФИФА предложили новый порядок утверждения футбольных правил - их утверждали представители четырех британских стран, а СССР это не устраивало.
Можно сколько угодно иронизировать над излишне серьезным отношением к футболу в нашей послевоенной стране, но есть факты - в 1956 году олимпийская сборная СССР выиграла финал, в 1960-м мы стали чемпионами Европы, а в 1966-м заняли четвертое место на чемпионате мира.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКП(Б) "ВОПРОС ВСЕСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР" 2 ноября 1946 г. Ст-282/3432 Строго секретно Принять предложение Всесоюзного Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете Министров СССР о вступлении секции по футболу Всесоюзного Комитета в Международную Федерацию по футболу. Внести на утверждение Политбюро. СЕКРЕТАРЬ ЦК Жданов
(РГАНИ. Ф. 3. Оп. 36. Д. 27. Л. 72. Подлинник)
[Приложение 1]
ЗАПИСКА СПОРТКОМИТЕТА СССР В ЦК ВКП(Б) О ВОЗМОЖНОМ ВСТУПЛЕНИИ СССР в МЕЖДУНАРОДНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПО ФУТБОЛУ (ФИФА) 24 октября 1946 г. Секретно ОТДЕЛ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЦК ВКП(б) товарищу СУСЛОВУ М.А. В дополнение к направленным Вам 18 октября с.г. предложениям о выезде советских футбольных команд за границу, Всесоюзный Комитет по делам физической культуры и спорта при Совете Министров СССР считает необходимым сообщить, что в июле с.г. Председатель Международной Федерации футбола (ФИФА) Жюль Риме (Франция) известил Всесоюзный Комитет о том, что заявление СССР о желании вступить в ФИФА, в случае, если таковое последует, будет встречено сочувственно. Конгресс ФИФА зарезервировал одно место вице-председателя для советского представителя.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(Б) "О НАПРАВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА" 22 сентября 1951 г. Строго секретно Принять предложение Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете Министров СССР (тов. Романов) о направлении в октябре с.г. в Лондон на заседание Исполкома Международной федерации футбола тт. Савина С.А. и Чубарова В.М. сроком на 10 дней. Поручить Министерству финансов СССР (тов. Зверев) рассмотреть смету Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете Министров СССР на поездку тт. Савина и Чубарова в Лондон. ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
(РГАНИ. Ф. 3. Оп. 36. Д. 29. Л. 58. Подлинник)
ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЦК ВКП(Б) В.Г. ГРИГОРЬЯНА И.В. СТАЛИНУ О НАПРАВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ЛОНДОН НА ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ФИФА 17 сентября 1951 г. Товарищу СТАЛИНУ 4-7 октября с.г. в Лондоне состоится заседание Исполкома Международной федерации футбола (ФИФА). В повестке дня стоят вопросы о приеме в Федерацию новых членов, рассмотрение результатов работы комиссии по изменению Устава и правил Федерации, финансовый отчет Федерации и др. На заседании Исполкома будет также рассматриваться предложение представителя франкистской Испании лишить Всесоюзную секцию футбола права иметь постоянного вице-президента Федерации. От Всесоюзной секции футбола вице-президентом и членом Исполкома федерации избран тов. Савин С.А. Комитет по делам физкультуры и спорта при Совете Министров СССР (тов. Романов) считает целесообразным принять участие в работе Исполкома Федерации и просит разрешения направить в октябре с.г. в Лондон вице-президента Федерации тов. Савина С.А. и референта отдела международных спортивных связей Комитета тов. Чубарова В.М. (представитель Комитета информации) сроком на 10 дней. Считаю возможным принять предложение Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете Министров СССР. Проект постановления ЦК ВКП(б) прилагается. Прошу рассмотреть. Председатель Внешнеполитической Комиссии ЦК ВКП(б) В. Григорьян