Как в СССР собрали секретное досье на ФИФА

21 мая 1904 года в Париже основана Международная федерация футбола. Самая видимая часть ее работы - проведение чемпионатов мира.

© Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе

Наша страна вступила в ФИФА в 1946 году, однако коммунистическое руководство еще несколько лет не давало добро на матчи сборной - в СССР боялись проиграть и тем самым уронить престиж первого в мире пролетарского государства.

Решение о вступлении принимали на самом верху, в Центральном комитете коммунистической партии и почти вся переписка велась под грифами "Секретно", "Строго секретно" и "Совершенно секретно". Партия понимала, какое огромное значение для народа имеет футбол и боялась лишней огласки.

ФИФА настойчиво приглашала нашу страну - советские футболисты высоко котировались на международной арене, особенно после яркого турне московского "Динамо" по Англии в 1945-м году. Спортсменов из СССР так ждали в Международной федерации, что нам сразу предложили место одного из пяти ее вице-председателей.

© Сборная СССР

Наши боялись не только поражений, опасались гнева Иосифа Сталина - в случае проигрыша можно было не просто лишиться работы, но и попасть в тюрьму. В 1952-м году сборная СССР на Олимпиаде в Хельсинки проиграла команде из Югославии, с которой были отвратительные отношения. Ее лидер Броз Тито считался личным врагом Сталина. В наказание за это сборную расформировали и какое-то время в СССР не было главной национальной команды страны.

Решения об отправке делегатов на исполком ФИФА согласовывали лично со Сталиным, а самим делегатам вручалась директива - как именно себя вести и что делать. Так, например, нужно было выражать протест против участия в работе тех же испанцев. Советские представители в ФИФА предложили новый порядок утверждения футбольных правил - их утверждали представители четырех британских стран, а СССР это не устраивало.

Можно сколько угодно иронизировать над излишне серьезным отношением к футболу в нашей послевоенной стране, но есть факты - в 1956 году олимпийская сборная СССР выиграла финал, в 1960-м мы стали чемпионами Европы, а в 1966-м заняли четвертое место на чемпионате мира.

© Дмитрий Донской/ РИА Новости // За такие вот прыжки Яшину присваивали титулы "Паука" и "Тигра"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКП(Б) "ВОПРОС ВСЕСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР" 2 ноября 1946 г. Ст-282/3432 Строго секретно Принять предложение Всесоюзного Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете Министров СССР о вступлении секции по футболу Всесоюзного Комитета в Международную Федерацию по футболу. Внести на утверждение Политбюро. СЕКРЕТАРЬ ЦК Жданов

(РГАНИ. Ф. 3. Оп. 36. Д. 27. Л. 72. Подлинник)

[Приложение 1]

ЗАПИСКА СПОРТКОМИТЕТА СССР В ЦК ВКП(Б) О ВОЗМОЖНОМ ВСТУПЛЕНИИ СССР в МЕЖДУНАРОДНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПО ФУТБОЛУ (ФИФА) 24 октября 1946 г. Секретно ОТДЕЛ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЦК ВКП(б) товарищу СУСЛОВУ М.А. В дополнение к направленным Вам 18 октября с.г. предложениям о выезде советских футбольных команд за границу, Всесоюзный Комитет по делам физической культуры и спорта при Совете Министров СССР считает необходимым сообщить, что в июле с.г. Председатель Международной Федерации футбола (ФИФА) Жюль Риме (Франция) известил Всесоюзный Комитет о том, что заявление СССР о желании вступить в ФИФА, в случае, если таковое последует, будет встречено сочувственно. Конгресс ФИФА зарезервировал одно место вице-председателя для советского представителя. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(Б) "О НАПРАВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА" 22 сентября 1951 г. Строго секретно Принять предложение Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете Министров СССР (тов. Романов) о направлении в октябре с.г. в Лондон на заседание Исполкома Международной федерации футбола тт. Савина С.А. и Чубарова В.М. сроком на 10 дней. Поручить Министерству финансов СССР (тов. Зверев) рассмотреть смету Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете Министров СССР на поездку тт. Савина и Чубарова в Лондон. ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)

(РГАНИ. Ф. 3. Оп. 36. Д. 29. Л. 58. Подлинник)