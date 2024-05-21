Россиянам посоветовали чаще разговаривать с собаками

О важности частых разговоров с собакой россиянам в беседе с «Мослентой» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, общение с питомцем полезно как для человека, так и для животного.

«Собаки способны не только запоминать наши слова-команды, но и реагировать на эмоциональную окраску речи. Разговор с собакой помогает наладить ваши взаимоотношения. Конечно, питомец не поймет все то, о чем вы ему хотите рассказать, но он точно считает ваши эмоции и запомнит связки-команды, если они обозначают важные действия», — пояснил он.

Голубев отметил, что общение способно успокоить питомца. Так, если собака переживает, например, из-за пугающей ситуации или похода к ветеринарному врачу, спокойная и уверенная речь хозяина может помочь ей. Кроме того, общение помогает наладить взаимосвязь — собака привыкает к тону и тембру голоса своего владельца, учится распознавать его эмоции. Специалист подчеркнул, что любое приятное взаимодействие с хозяином для собаки — это лучшее занятие для каждого питомца.

«Для собак наша речь — это своего рода команды. Важно объяснять собаке, что вы от нее ждете, для этого определенные действия нужно привязывать к словам-командам. Чем чаще вы будете использовать команды, тем быстрее питомец привыкает и усваивает правильное поведение», — продолжил он.

Помимо этого, разговоры с собакой служат поддержкой когнитивного развития и умственной стимуляцией питомца. Такая нагрузка помогает предупредить наступление возрастного снижения умственных функций у пожилых питомцев. Голубев отметил, что общение с собакой также помогает ей социализироваться. Когда питомец учится интерпретировать словесные сигналы, это помогает ему понимать различные ситуации и учиться правильно на них реагировать.

Ранее Голубев рассказал, что вареные или сырые яйца можно добавить в рацион своей собаки, питомцы легко усваивают яичный белок, а желток содержит ненасыщенные жирные кислоты, а также кальций, фосфор, железо, витамины.