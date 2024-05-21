Врачи и медсестры вспомнили о самых грустных последних словах пациентов

Медицинские работники рассказали о самых грустных последних словах, которые им приходилось слышать от пациентов. Своим опытом врачи и медсестры поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

© Unsplash

Одна медсестра вспомнила, как провожала в последний путь одинокого пожилого мужчину и женщину, которая не смогла проститься со своим сыном.

Лучшая фраза была в доме престарелых. Мы знали, что этому старику осталось недолго, у него не было семьи, так что мы по очереди сидели с ним. Он открыл глаза, улыбнулся и сказал: «Такой чудесный день. Не дайте этому его испортить». Это был действительно великолепный весенний день, а через пять минут его не стало. Самую грустную фразу сказала одна леди в хосписе. Она повторяла: «Пусть сначала соберутся все! Пусть сначала соберутся все!» У нее был сын, от которого она отказалась много лет назад. Его пытались отыскать, но безуспешно. Она ушла, рыдая о своем мальчике, - Waterproof_soap, пользовательница Reddit

Другая пользовательница рассказала, с какой фразой обратился один из ее пациентов к своей дочери.

«Милая, прости, но мне пора идти», - Wooden-Emotion-9875, пользовательница Reddit

Еще один врач вспомнил о мужчине, который жалел, что не может рассказать свои тайны.

«Я хочу всем все рассказать, но не могу». Паниковал, был накачан морфином. Никаких страшных тайн, просто много нерассказанного, - mindfeces, пользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали о самых тщательно скрываемых от партнерш секретах. Один пользователь признался, что недавно они с женой стали спать в разных комнатах из-за болезни. Теперь он не может ей сознаться, как ему это нравится.