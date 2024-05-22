Почему неандертальцы вымерли, а Homo sapiens нет

Историки и археологи давно дискутируют о том, почему судьбы двух видов рода Homo сложились по-разному. Около 600 000 лет назад у нас с неандертальцами был общий предок, но 40 000 лет назад неандертальцы вымерли, а Homo sapiens живет и здравствует. Профессор Университета Рединга (Великобритания) Стивен Миттен считает, что этим мы обязаны своей способности использовать метафоры — скрытые сравнения двух несвязанных вещей. Статья опубликована в журнале The Conversation.

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До сих пор у ученых нет единого мнения о том, насколько глубокими были различия между людьми и неандертальцами в строении мозга, языке и мышлении. Археологические доказательства разрозненны и неоднозначны, и на этом основании сложно ответить на вопрос, как развивался язык. Но недавние открытия проясняют картину. Новые анатомические данные указывают на то, что голосовые и слуховые пути неандертальцев существенно не отличались от наших, а значит они, как и мы, могли общаться посредством речи.

Открытие генов неандертальцев у нашего вида указывает на многочисленные эпизоды скрещивания, что подразумевает эффективное межвидовое общение и социальные отношения.

А вот данные нейробиологии и генетики свидетельствуют о языковых и когнитивных различиях между Homo neanderthalensis и Homo sapiens. Трехмерная цифровая реконструкция мозга неандертальца, созданная путем деформации мозга H. sapiens и встраивания его в слепок черепной коробки неандертальца, указывает на разницу в структуре. У неандертальцев была относительно большая затылочная доля, которая позволяла обрабатывать больше зрительной информации, но меньше подходила для других задач — в частности, развития речи. При этом у них был относительно небольшой мозжечок, часто он имел разную форму. Эта подкорковая структура, заполненная нейронами, отвечает в том числе и за речь, ее восприятие и беглость. А уникальная сферическая форма мозга современного человека развилась около 300 000 лет назад, с появлением первого Homo sapiens.

Развитие речи у людей и неандертальцев тоже пошло разными путями. На ранних этапах у них были эквивалентные лингвистические и когнитивные способности. И те, и другие использовали так называемые знаковые слова, по звучанию тесно связанные с понятиями, которые они обозначают. И те, и другие умели связывать слова в предложения. Но в дальнейшем мозг H. sapiens приобрел сферическую форму с нейронными сетями, соединяющими разные семантические кластеры, в которых мы храним близкие друг другу идеи. А в мозге неандертальцев эти структуры остались изолированными. Такие смысловые группы, где хранятся схожие понятия, были обнаружены в 2016 году с помощью сканирования мозга.

Благодаря нейронным связям наш вид обрел способность мыслить и общаться с помощью метафор. Это до сих пор позволяет современному человеку устанавливать связь между совершенно разными понятиями. Возможно, это самый важный из наших когнитивных инструментов, позволяющий нам придумывать сложные и абстрактные концепции. Хотя знаковые слова и синтаксис были общими у H. sapiens и H. neanderthalensis, метафора изменила язык, мышление и культуру нашего вида, создав глубокий разрыв с неандертальцами.