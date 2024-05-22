Как в столице на полтора километра передвинули мост через Москву-реку

Четверть века назад в столице более чем на километр переместили Андреевский мост. Из железнодорожного он превратился в пешеходный и получил название Пушкинский.

© ТАСС // Арку Андреевского моста перемещают на новое место. 22 мая 1999 года

Но название не прижилось - и в народе, и на картах он обозначен как Андреевский. При том, что на прежнем месте соорудили новый Андреевский мост - железнодорожный и автомобильный.

Изначально в 1907-м году тут был построен Сергиевский мост для Московской окружной железной дороги. Он получил название в честь великого князя Сергея Александровича, но потом был переименован и стал именоваться по Андреевскому монастырю, стоящему на берегу.

При строительстве Третьего транспортного кольца потребовалось возведение нового железнодорожного и автомобильного Андреевских мостов. Стальную арку столетнего Андреевского моста при этом решено было переместить на баржах на полтора километра ниже по течению. За несколько часов это было сделано, при этом движение судов по Москве-реке в этом месте закрывали на несколько дней.

На новом месте Андреевский мост получил название Пушкинский, так как он соединяет Фрунзенскую и Пушкинскую набережные. При этом на нем осталась табличка с названием "Андреевский мост". И в народе за пешеходным мостом утвердилось это же название, так он обозначен и на картах.

В итоге в Москве вместо одного Андреевского моста появилось фактически три - железнодорожный, автомобильный и пешеходный.