В Подгорице откроется выставка об истории российско-черногорских отношений

24 мая, в День святых Кирилла и Мефодия, в Подгорице в крипте Храма Воскресения Христова откроется выставка "Российско-черногорские отношения в эпоху Петра Великого", посвященная 325-летию обучения русских моряков в школе Марка Мартиновича. Мероприятие подготовлено Российской государственной библиотекой и Российским историческим обществом при поддержке "Русского Дома" в Белграде.

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"Выставка откроется в День святых Кирилла и Мефодия и продлится до Дня русского языка, 6 июня, - рассказали организаторы, - День русского языка в России неразрывно связан с именем Александра Сергеевича Пушкина, в этом году 6 июня исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта. Для нас особенно символично, что Савва Владиславич по воле истории оказался тем человеком, благодаря которому у России появился Пушкин…Подробнее о невероятной связи Владиславича, Пушкина и России в рамках презентации расскажут режиссер фильма "Савва Владиславич" Славица Стефанович, а также потомок графа Владиславича Бранко Вукоманович".

Директор Российского центра науки и культуры ("Русский Дом") в Сербии Евгений Баранов в эксклюзивном интервью "Российской газете" обратил внимание на важность популяризацию символов российско-сербских братских отношений.

"Это надо было делать давно! - подчеркнул он. - Наша общая история буквально пропитана героизмом. В советские годы это хорошо понимали и уделяли этому особое внимание даже при том, что отношения между Советским Союзом и Югославией не всегда были простыми и однозначными. Достаточно вспомнить, скажем, совместное производство фильма "Проверено - Мин нет!" Картина посвящена подвигу советско-югославской спецгруппы, спустившейся в октябре 1944-ого в белградские катакомбы и погибшей там, спасая только что освобожденный город от подрыва. Со времен Петра Великого, сербы буквально инкрустированы в нашу историю. Серб Матвей Змаевич стоял у истоков русского военного флота, и наша победа при Гангуте в немалой степени и его заслуга. Вспомним сербские гусарские полки в Новороссии и Славяносербии, сербов - генералов в войне с Наполеоном. А граф Савва Рагузинский? Его жизнь - это готовый приключенческий сериал. С пиратами, шпионами, заговорами, битвами. Умница и авантюрист граф Савва сделал ставку, представлявшуюся его современникам весьма сомнительной. Он поставил на Россию. И не на Великую Империю, которую Петр Первый при его помощи и непосредственном участии создаст позже. Савва поставил на Россию и русского царя, в победу которых тогда никто не верил. Поставил и выиграл. Выиграл вечность! И эту веру мы не должны забывать! Не говоря уж о том, что не будь Рагузинского, у нас не было бы Пушкина и много чего еще: от границы с Китаем до великолепных статуй Летнего Сада в Санкт-Петербурге".

В качестве примера Евгений Баранов привел деятельность турецкого агентства ТИКА, которое вкладывается в Сербии в сохранение и восстановление памятников турецко-сербской истории.