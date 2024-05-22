Как тараканы расселились по всему миру

Рыжий таракан — тот самый, который обитает в наших домах и квартирах — одно из самых распространенных насекомых на планете. Встретить его можно практически на любом континенте. На основе генетического анализа тараканов из разных стран ученые решили выяснить, откуда пришли предки этих насекомых и что помогло им расселиться по всей планете.

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Генетический анализ

Для исследования ученые использовали ДНК 300 тараканов из 17 стран, что позволило проследить маршруты их расселения по всему миру. Оказалось, что предком известного нам рыжего таракана (Blattella germanica) является азиатский таракан (Blattella asahinai), обитающий в Индии и Мьянме. Примерно 2 100 лет назад рыжие тараканы «отпочковались» от этой генетической ветви и начали самостоятельное «путешествие» по миру.

Мировая экспансия

На запад они «отправились» около 1 200 лет назад, предположительно, вместе с торговцами и армиями исламских халифов. В то же время большая популяция рыжих тараканов продолжила обитать в теплом и благоприятном климате Юго-Востока Азии. В первой половине XVII века новый «тараканий десант» двинулся уже прямиком в Европу, благодаря началу колониальной торговли с Юго-Восточной Азией.

Компьютерное моделирование

На основании генетического анализа и привязки к географическим местам обитания различных видов и подвидов тараканов, ученые составили карту «захвата мира» этими насекомыми. Согласно ей, например, в Европе рыжие тараканы начали массового распространяться в начале XVIII века, что вполне совпадает с первыми историческими записями о них.

Затем, с развитием транспорта, торговли и улучшением жилищных условий (отопление, водопровод), эти насекомые распространились по всему миру, даже в такие места, как Россия и Австралия. Таким образом, человек сам создал все условия для расселения рыжего таракана по планете.