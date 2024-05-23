Ученые приблизились к разгадке происхождения магнитного поля Солнца

Ученые сделали важный шаг вперед в разгадке происхождения магнитного поля Солнца. Оно было открыто в 1908 году, и с тех пор исследователи не могли установить, в какой области оно генерируется.

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Считалось, что источник магнитного поля находится глубоко внутри звезды, более чем в 200 тысячах км под поверхностью. Новое исследование показало, что он расположен гораздо выше – на глубине около 32 тысяч км.

Магнитное поле Земли связано с процессами во внешнем ядре. Но внутреннее устройство Солнца намного сложнее, и за ним крайне трудно наблюдать.

Солнечное магнитное поле чрезвычайно беспорядочно и динамично. Его активность проявляется в виде пятен, вспышек и выбросов корональной массы, способных оказать потенциально опасное воздействие на Землю.

Ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе провели компьютерное моделирование для имитации магнитного поля Солнца. Результаты показали, что изменений в потоке горячей плазмы в поверхностных слоях Солнца достаточно для создания магнитных полей в тех же областях. Изменения в более глубоких областях не соответствовали реальной картине наблюдений за светилом.

«Закономерности, наблюдаемые в ходе моделирования, соответствуют местоположению и временным рамкам появления солнечных пятен, которые наблюдались астрономами со времен Галилея», – отметили авторы.

Известно, что циклы солнечной активности связаны с его магнитным полем. Знание того, где находится «динамо-машина» Солнца, позволит лучше понять их механизмы и прогнозировать будущие вспышки солнечной активности, сообщает Nature.

Ранее на Солнце заметили редкое «четверное» извержение. На поверхности звезды произошли четыре вспышки одновременно.