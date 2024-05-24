Найден считавшийся утерянным саркофаг Рамсеса II

Археологи из Университета Сорбонны объявили о том, что им удалось идентифицировать оригинальный саркофаг фараона Рамсеса II, также известного как Рамсес Великий.

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Исследование, опубликованное в журнале Revue d'Egyptologie и кратко описанное порталом Heritage Daily, рассказывает о саркофаге, обнаруженном в 2009 году в египетском городе Абидосе. Французские ученые утверждают, что он был частью оригинального саркофага Рамсеса II, который много лет считался утерянным.

Из исторических источников известно, что фараон был похоронен в одной из гробниц в Долине царей. Однако еще в древности, во время правления Рамсеса III, гробница Рамсеса Великого была разграблена мародерами.

Древние тексты указывают на то, что после разграбления жрецы перенесли останки фараона в гробницу царицы Яхмоса Инхапи, а затем в - гробницу первосвященника Пинеджема II. Последним пристанищем фараона стала гробница, обозначенная как TT320. Она расположена рядом с некрополем Дейр-эль-Бахари, расположенным напротив города Луксора.

Эта гробница, по сути, представляет собой огромный тайник, в котором жрецы прятали от мародеров останки членов царских семей. Считается, что в ней было похоронено как минимум 50 правителей Древнего Египта, их жен и других членов их семей.

Многочисленные перемещения останков Рамсеса Великого привели к тому, что его оригинальный саркофаг ученые не могли найти много лет. Мумия Рамсеса II, обнаруженная в ходе раскопок в 1881 году, лежала в обыкновенном деревянном гробу. Вероятно, это был временный гроб, но по каким-то причинам тело фараона так и не переместили в более роскошный саркофаг.

И вот теперь команда египтолога Фредерика Пейро из Университета Сорбонны объявила о том, что фрагмент оригинального саркофага был найден в коптском монастыре. Авторы исследования утверждают, что на это указывают тексты и изображения, сохранившиеся на саркофаге.

Более того, установлено, что этот гроб использовался несколько раз. Первоначально он принадлежал Рамсесу II, но позднее, около 1000 года до нашей эры, был повторно использован первосвященником XXI династии Менхеперром.

Рамсес II был третьим фараоном XIX династии периода Нового царства. Он считается самым могущественным и известным правителем за всю историю Древнего Египта. Рамсес Великий прославился успешными военными кампаниями и строительством огромного количества памятников. Считается, что он вступил на престол в 1279 году до нашей эры и правил до своей смерти в возрасте около 90 лет в 1212 или 1213 году до нашей эры.