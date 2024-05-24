Что за праздник День Кирилла и Мефодия и какие традиции с ним связаны?

В России 24 мая 2024 года празднуют День славянской письменности и культуры. Это день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Братья выросли в богатой и знатной семье из города Солунь в Византийской империи. Оба получили прекрасное образование. Мефодий был военным, а Кирилл преподавал философию. Затем они оба стали монахами и продолжили просветительскую деятельность.

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Как Кирилл и Мефодий создали алфавит

В 863 году князь Моравии Ростислав попросил византийского императора прислать учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке.

В Моравию отправились Кирилл и Мефодий. Они три года создавали славянский алфавит и переводили на него с греческого Евангелие и другие богослужебные книги.

Так появилась кириллица — алфавит, который с небольшими изменениями используется до сих пор.

Как появился День славянской письменности и культуры

День памяти святых Кирилла и Мефодия считается и днём рождения славянской письменности. Праздновать его впервые начали в Болгарии в 1803 году. В Россию праздник пришёл спустя 60 лет.

В советские годы праздник не отмечали. Возобновили празднование в 1985 году — в год 1100-летия со дня успения преподобного Мефодия. Тогда же он стал называться Днём славянской письменности и культуры.

Статус государственного праздник получил в 1991 году.

Традиции в День Кирилла и Мефодия

Наши предки считали, что этот день идеально подходит для уборки. Они верили, что его нужно проводить в кругу семьи, приготовить вкусный ужин.

А вот сажать, сеять и вообще работать в огороде в этот день считалось плохой приметой. Незамужним девушкам 24 мая не разрешали подметать избу.

Что ещё нельзя делать в этот день: