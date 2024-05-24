Что за праздник День Кирилла и Мефодия и какие традиции с ним связаны? Коротко
В России 24 мая 2024 года празднуют День славянской письменности и культуры. Это день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Братья выросли в богатой и знатной семье из города Солунь в Византийской империи. Оба получили прекрасное образование. Мефодий был военным, а Кирилл преподавал философию. Затем они оба стали монахами и продолжили просветительскую деятельность.
Как Кирилл и Мефодий создали алфавит
В 863 году князь Моравии Ростислав попросил византийского императора прислать учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке.
В Моравию отправились Кирилл и Мефодий. Они три года создавали славянский алфавит и переводили на него с греческого Евангелие и другие богослужебные книги.
Так появилась кириллица — алфавит, который с небольшими изменениями используется до сих пор.
Как появился День славянской письменности и культуры
День памяти святых Кирилла и Мефодия считается и днём рождения славянской письменности. Праздновать его впервые начали в Болгарии в 1803 году. В Россию праздник пришёл спустя 60 лет.
В советские годы праздник не отмечали. Возобновили празднование в 1985 году — в год 1100-летия со дня успения преподобного Мефодия. Тогда же он стал называться Днём славянской письменности и культуры.
Статус государственного праздник получил в 1991 году.
Традиции в День Кирилла и Мефодия
Наши предки считали, что этот день идеально подходит для уборки. Они верили, что его нужно проводить в кругу семьи, приготовить вкусный ужин.
А вот сажать, сеять и вообще работать в огороде в этот день считалось плохой приметой. Незамужним девушкам 24 мая не разрешали подметать избу.
Что ещё нельзя делать в этот день:
- Признаваться в любви;
- Совершать крупные покупки;
- Начинать новые дела.