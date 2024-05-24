Почему брачная ночь у казаков называлась подклетом

Несмотря на то, что казаки не одно столетие считались частью русского народа, их обычаи существенно отличались от тех, что приняты в других регионах. Свадьба, насыщенная ритуалами и обрядами, всегда была самой интересной церемонией казаков. Не менее колоритно проходила и первая брачная ночь в только что образовавшейся семье.

Свадебно-похоронный обряд

Спальню для новобрачных всегда готовили в доме у жениха. Еще до того как гости сядут за свадебный стол, дружка брал постель, входившую в приданое невесты, и раскладывал ее на брачном ложе. У ножек кровати непременно размещали снопы колосьев, а углы горницы украшали саблями, стрелами, калачами и соболиными мехами.

Под кровать обязательно клали ружье, которое должно было способствовать рождению первенца-мальчика. Кроме этого, в помещение приносили всевозможные продукты, которыми славилась местность. Бочки с медом, пшеницей и рожью, караваи хлеба, фрукты и овощи служили оформлением спальни молодоженов.

В углу, рядом с иконой, ставили чаши с медом и зерном, а также незажженные свечи. Фольклористы и этнографы считают, что все эти украшения были элементами похоронной обрядности. Они символизировали то, что молодожены, после свадьбы, умирали в своем обычном состоянии и возрождались для семейной жизни. Поэтому, как ни странно, комната молодоженов была очень похожа на помещение, где проходило прощание с умершим.

Пока жених с невестой не вошли в спальню, их ложе несколько раз обходила сваха. В руках она держала рябиновую ветку, на которой закреплялись амулеты с магическими знаками. Историк Андрей Яровой в книге «Воинская культура казачества: символическое пространство и ритуал» писал, что спальня молодоженов — это пограничная территория между нашим и потусторонним миром.

В качестве стража этого рубежа выступала та же сваха. Женщину наряжали в вывернутый мехом наружу тулуп. В нем она находилась всю ночь, охраняя дверь комнаты с молодоженами. Считалось, что ночью жених и невеста ритуально умирают, а потом возрождаются. В связи с этим утром молодую пару было принято купать с молитвами и заговорами, словно новорожденных.

Как готовили помещение для подклета

Первая брачная ночь у казаков называлась подклетом. Часто спальню для молодоженов оборудовали не в комнате, а в самом холодном помещении дома, а иногда даже в хозяйственной постройке. Это могли быть сени, баня, клеть, чулан, кладовая и даже хлев или овчарня.

Это было связано с одной важной особенностью традиционных казачьих домов. Тогда было принято насыпать на перекрытие жилых помещений землю, в качестве теплоизоляции. Несмотря на аналогии с похоронами, проводить первую ночь «под землей» считалось плохой приметой. Отсутствие насыпи — непременное условие будущей долгой совместной жизни и рождения многочисленного и жизнеспособного потомства.

Когда брачное ложе устраивали не в горнице, обычно использовали импровизированную кровать. Для этого делали помост из досок, немного приподнятый над полом. В некоторых районах особо не мудрили и просто расстилали на полу овчины, а сверху размещали постель. Под периной молодоженов размещали многочисленные обереги. Это были мешочки с заговоренными крупами и мукой, деньги и даже поленья, завернутые в пеленки, помогающие быстрее родить ребенка.

Рядом обязательно находились веточки можжевельника, отгоняющие от молодоженов в важную ночь злые силы. В некоторых станицах были свои, особые приметы. Там могли принести в спальню кирпичи, чтобы молодая семья быстрее обзавелась новым домом, хомут, символизирующий крепкое хозяйство.

Уединение молодоженов

За соблюдением традиций на казачьей свадьбе следил дружка, выбранный из приятелей жениха. Этот парень ходил с церемониальным раскрашенным посохом и выполнял роль администратора. Обычно при этом дружка шутил и озорничал, развлекая молодоженов и гостей. Ему ассистировала сваха, которую можно было узнать по большому бумажному цветку на голове.

Дружка и сваха отводили жениха и невесту к брачному ложу, пока родственники и друзья вовсю пировали за столом. Сваха снимала с невесты платье, показывая жениху, что она в новом и чистом белье. В это время дружка прямо в одежде заваливался на кровать и заявлял: «Холодна кровать, надо ее погреть!». Затем невеста снимала с жениха сапоги и пара, наконец, укладывалась на ложе. Сваха и дружка заботливо укрывали их одеялом и оставляли одних.

Хотя бывали и исключения. В некоторых регионах еще в конце 19 века дружка на всю ночь оставался с молодоженами. Он не возвращался к столу, а прятался под кроватью и оттуда следил за их действиями. Кстати, в станице Бороздинская жених с невестой вообще не приглашались к столу. Как только гости садились праздновать, дружка и сваха отводили молодых в спальню.

Наверное, поэтому пара не приступала сразу к интиму, а немного подкреплялась. Брачная трапеза состояла из самой простой еды: хлеба, печеной курицы, кваса. Эти яства символизировали богатство и плодовитость.

Казаки и целомудрие

В разных казачьих районах отношение к девственности невесты различались. В Сибирском войске целомудрию невесты не придавали никакого значения. Представители Алтайского казачества тоже были лояльны к этому моменту. А у донских и терских казаков, проживающих рядом с мусульманами, все было гораздо строже. Невесте полагалось быть невинной, или, хотя бы, изображать это.

Случаи, когда праздник портили скандалом из-за «порченной» невесты были редкими. Чаще всего перед брачной ночью невеста получала особые указания от опытных женщин и имитировала лишение девственности. Нередко помощником в этом деле становился дружка. Он добывал кровь голубя или петуха. Ею пачкали ночную сорочку невесты и ни у кого не возникало нескромных вопросов.

Вообще, в среде казаков царили довольно свободные нравы. Было время, когда в станицах даже царило узаконенное многоженство и многомужество. Казачьи «шведские семьи» не одобрялись церковью, но традиции часто бывали сильнее религии.