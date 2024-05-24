Зачем Хрущев дарил венграм ружья

Вышел из печати сборник документов "Встречи и переговоры на высшем уровне руководителей СССР и Венгрии. 1957-1964". Как пояснили в Росархиве, он содержит малоизвестные документы о политических отношениях СССР и Венгрии.

© Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев

В издание вошли документы, начиная с января 1957 года, когда состоялась встреча в Москве представителей коммунистических и рабочих партий и правительств Венгрии, Китая и Советского Союза, до отставки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в октябре 1964 года.

Большинство материалов публикуются впервые и через призму встреч и переговоров руководителей двух стран позволяют объективно осветить процесс преодоления последствий октябрьских событий 1956 года в Венгрии.

Советское правительство предпринимало самые разнообразные меры для стабилизации политической обстановки в Венгрии и укрепления советско-венгерских связей, вплоть до подарков.

Например, в сборник вошло ранее засекреченное постановление Президиума ЦК КПСС, которое так и называлось: "О подарках венгерским друзьям". Оно датировано 30 января 1957 года. Согласно ему было решено подарить венгерским друзьям (товарищам Кадару, Мюнинху, Марошану, Каллан, Кишу, Апро, Биску, Фехеру, Доби и Ронаи) 10 ружей и шесть машин "Победа" - вездеходов для общего пользования.

Предысторию появления этого постановления объясняет записка (без грифа секретности) референта отдела ЦК КПСС Владимира Байкова. Она тоже датирована 30 января 1957 года, то есть решение о подарках венгерским друзьям Президиум ЦК КПСС принял очень оперативно. Записка Байкова была адресована Никите Хрущеву.

"Наши друзья в Венгрии в выходные дни стараются все вместе провести свободное время на отдыхе, чаще всего на охоте, - говорилось в записке на имя Хрущева. - Однако хороших ружей у них нет, отсутствуют также автомашины-вездеходы.

Было бы желательно, если это возможно, подарить венгерским друзьям (выше перечисленным в постановлении Президиума ЦК КПСС) 10 ружей и 6 автомашин "Победа" - вездеходов".

Постановление властей фактически копирует текст записки. Это говорит о том, что решение в целом уже было продумано и принято, требовалось лишь оформить его официально, для чего нужны были основания. Таким основанием послужило то, что венгерским друзьям не на чем было ездить на охоту и не из чего было стрелять.

Также в сборник вошло постановление Президиума ЦК КПСС с грифом "строго секретно". Оно было издано 11 января 1957 года. Этот документ утвердил тексты сообщений о встрече в Москве представителей коммунистических и рабочих партий и правительств Венгрии, Китая и Советского Союза и об обеде в связи с пребыванием в СССР венгерской делегации.

Сама встреча и обед прошли накануне. Постановление Президиума ЦК КПСС предписывало осветить мероприятие так: "Во время встречи, протекавшей в духе сердечности и дружественности, выявилось полное единодушие участников встречи по обсуждавшимся вопросам.

Представители указанных партий и правительств выразили свою твердую решимость расширять политические, экономические, культурные отношения и всестороннее сотрудничество между тремя странами, укреплять и развивать дальше узы братской дружбы между всеми социалистическими государствами, решительно пресекая всякие попытки ослабить нерушимое единство и крепость социалистического лагеря".

Венгерская Народная Республика, образованная в 1949 году, после смерти Сталина в 1953 году вступила в новый этап своего развития. Следствием этого стали события осени 1956 года, когда в стране разразился внутриполитический кризис, а СССР помог местной власти своими войсками. Те события оставили существенный след в истории Венгрии и повлияли на последующую эволюцию "специфической венгерской модели социализма".