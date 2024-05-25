Что такое кринж и при чем тут скукоживание

Кри́нж (кринге) — современное сленговое слово, обозначающее ощущение неловкости и дискомфорта, которое появляется, когда кто-то делает нечто глупое и нелепое. Также кринжем называют ситуации или людей, вызывающие подобное чувство.

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Проще говоря, если кто-то сделал, написал, снял что-то отвратительное, глупое или неприличное, а стыдно вам, то и сделанное, и ваши чувства можно назвать «кринжем».

Или другой пример: родители стесняются поведения своего сына-подростка, а их ребёнок испытывает неловкость за родителей — обе стороны ощущают кринж.

«Кринж — лицо, которое ты делаешь, когда смотришь видео с тверком пятилетнего ребёнка».

Ощущение стыда за действия других также называют «испанским стыдом».

Происхождение термина

Кринж — популярный в интернете неологизм. Это слово — калька с английского глагола «to cringe», означающего «съеживаться от страха, содрогаться».

Изначально слово «кринж» ворвалось в общеупотребительный сленг из геймерского жаргона. В среде фанатов компьютерных игр слово имело другое значение. Оно буквально означало скукоживаться от ужаса. По сути, словом «кринж» заменили целую тираду, означающую «Твоя игра настолько ужасна, что я скукоживаюсь от ужаса и негодования».

Потом слово «кринж» стали употреблять стримеры и обзорщики видеоигр, а затем и топовые блогеры. Его популяризации способствовали инфлюенсеры Ксения Собчак, Настя Ивлеева, Влад Бумага.

В 2022 году в Сети было много «кринжа», а в 2023-м количество употреблений этого слова снизилось в разы. Более современным вариантом этого слова считается «кринге».

Когда и как правильно использовать слово «кринж»

Глупый видеоролик, нелепый поступок прохожего, некрасивый танец, неуместное высказывание, неудачный наряд — всё это можно охарактеризовать коротким и содержательным комментарием «Ну, это кринж».

Обычно кринжем называют происходящее вокруг, реже — применяют к себе в качестве самоиронии.

Среди русских неологизмов появился глагол «кринжевать» или «кринжануть», который означает «испытать стыд и неловкость за происходящее», а также прилагательное «кринжовый» — неловкий, постыдный, позорный, и наречие «кринжово» — мерзко, плохо.

Исследователи отмечают, что у термина «кринж» высокая сочетаемость с различными определениями: невероятный кринж, ужасный кринж.

Как склонять слово «кринж»

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Что такое кринж-комедия

Кринж-комедии появились раньше, чем интернет заполонили кринжующие пользователи. Впервые о комедии кринжа заговорили в рецензиях на британский сериал «Офис» в 2000-х годах. Ленту пересняли во многих странах, и после этого кринж-комедия постепенно превратилась в отдельный жанр.

Базис кринж-комедии — это не словесные шутки и комедийные зарисовки, а постоянное ощущение неловкости за персонажей и их действия. По сути, смотреть такой сериал означает постоянно наблюдать за чужой социальной катастрофой и испытывать от этого стыд. Старшее поколение сказало бы «Позор!», подростки и молодежь говорят «Кринж».

Что такое Cringe compilation

Cringe compilation (буквально переводится с англ. «сборник съеживающихся») — это набор контента или ситуаций, вызывающих кринж. Проще говоря, кринж-коллекция.

Этот термин хорошо объясняет такой мем. Некто делает фотоснимок, и затем появляется надпись: «Это отправляется в мою cringe compilation».

Синонимы слова «кринж»

В русскоязычном сегменте интернета пытались ввести термин «кукож» — русскую замену понятия «кринж». Однако большой популярности оно не обрело и не прижилось.

Самый близкий синоним кринжа — пресловутый «испанский стыд». Это чувство смущения за действия других людей, когда их поступки или слова кажутся глупыми, неловкими или неприличными. Это явление ещё называют эмпатическим или заместительным смущением: человек как бы замещает своим чувством то, что должен испытывать другой.

Близким по значению к кринжу сленговым выражением можно назвать «зашквар». Термин пришел в молодежный сленг из уголовного жаргона.

Зашкваром называют всё неприятное, немодное, дешёвое или позорное. Это могут быть поступки, которые окружающие сочли недостойными, события или предметы, не соответствующие ожиданиям окружающих и способные испортить репутацию. Кроме того, зашкваром становятся те вещи, которые ранее были очень модными, а потом стали банальными.

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Приметы употребления на «Секрете»

«Из легендарной примы Большого до королевы кринжа. Что стало с Анастасией Волочковой»

«Как стало известно, мужчины сперва решили попинать ёлку, а потом они её подняли, зашли в лифт и уже там устроили представление. Один из них открыл рот и начал что-то кричать. Этот перформанс попал на камеру видеонаблюдения, а затем — и в Сеть. Главный деятель всего кринжа не впечатлился комментариями в соцсетях и начал угрожать девушке, у которой был доступ к камере».

(Из материала о новогодних скандалах в Барнауле.)