Приметы и поверья на 27 мая: что нельзя делать на Сидора Бокогрея

По народному календарю 27 мая 2024 года отмечается день Сидора Бокогрея. С этого дня перестают дуть северные ветры – «сиверы». На Руси говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы». В этот день ждали прилета из теплых краев стрижей и ласточек-касаточек, которые приносили с собой летнюю погоду. Однако есть вероятность, что заморозки могут вернуться, поэтому наблюдали за птицами – они должны прибыть массово.

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«Одна ласточка весны не делает», «Первой касатке не верь», – говорили в старину.

Люди верили, что если ласточки прилетали рано, то год будет счастливым. Еще одно название этого дня – Сидор Огуречник. В этот день принято высаживать рассаду огурцов в грунт.

На Сидора Бокогрея нельзя обсуждать вопросы и проблемы за столом с углами, так как переговоры могут сорваться и перерасти в ссору. Двум людям запрещается спать на одной подушке, иначе мысли запутаются и ясность мышления пропадет. Ссоры, сквернословие, драки – к бедам. Не стоит возвращаться домой, пройдя половину пути. Но если сделать это пришлось, то следует показать себе язык в зеркало, либо накричать на себя, заглянуть под половик. Если не выполнить этот ритуал, то день будет неудачным. Нельзя весь день ходить в одной одежде, хотя бы один раз нужно сменить наряд. Продавцам, особенно тем, кто продает овощи и фрукты, запрещается ругаться с покупателями и грубить им, иначе товар пропадет, а люди не будут приходить к ним.

Согласно приметам, если 27 мая погода ясная, то урожай будет богатый, а если прохладная, то и все лето будет таким же. Красный закат и облачное небо сулят дождливую погоду. Если с утра на кленовых листьях выступил сок, то к вечеру будет дождь. Утренний туман предрекает хороший урожай ягод и фруктов. Сколько туч на небе, столько дождливых дней будет в июне. Куры прижимаются друг к другу – к грозе. Свинья громко хрюкает – к плохой новости.