Зачем в России взвешивали копейки

В России на протяжении второй половины XVII века нарастало значение веса копеек, поскольку он был понижен в несколько раз. При расчете крупными суммами одновременное хождение монет разного веса приводило к их взвешиванию и определению их стоимости по значению последнего чекана.

Исследование на тему разновесных монет опубликовано в свежем выпуске ежегодного сборника "Вспомогательные исторические дисциплины", регулярно издающегося Санкт-Петербургским институтом истории РАН с 1967 года.

Как пишет автор, Павел Седов из Санкт-Петербургского института истории РАН, на протяжении XVII века вес серебряных копеек несколько раз менялся, что необходимо учитывать при анализе уровня цен того периода времени.

Исследование частично базируется на анализе монетных кладов XVII века. В качестве примера приводится клад, обнаруженный в начале 1930-х годов в стене новгородской церкви Бориса и Глеба, на территории древнего Плотницкого конца. Он насчитывал 12 969 монет разных исторических эпох.

"Очевидно, что все это нумизматическое богатство не ходило по рукам, а было скоплено владельцем в начале XVIII века как весовое серебро, - пишет Седов. - Денежные дворы принимали старые копейки с "наддачей" против их номинального курса".

Подобная практика позволяет объяснить систему денежного счета Московского государства XVII века, при которой основным денежным номиналом были копейки, но счет обычно велся не в них, а в других "условных единицах": деньгах, алтынах, гривнах, полтинах и рублях.

© Золотая монета стоимостью 50 тысяч рублей.

По одной из версий, понижение веса копеек в 1620-х годах могло быть связано с желанием сохранить троичную систему счета, начавшую формироваться после денежной реформы Елены Глинской в 1535 году. К слову, для исследования были также использованы сохранившиеся монастырские записи, которые пролили новый свет на давнюю тайну.

Монастыри в Москве и Новгороде систематически отчитывались перед своими властями. Записи указывают на одновременное бытование серебряных монет разного веса. Например, в приходно-расходной книге старца Соловецкого монастыря Варфоломея от 1620 года была сделана запись о том, что на поездку в Москву ему выделили 100 рублей "старыми", которые уже в Москве он обменял на "новые" - всего вышло 21 рубль 16 алтын и 4 деньги.

А в 1635 году игумен Соловецкого монастыря Рафаил обменял 200 рублей "старыми", получив за них "45 рублев 25 алтын 2 денги". Таким образом, считает исследователь, "старые" деньги, более полновесные копейки, считали отдельно и придерживали до времени, чтобы сдать их на денежные дворы на вес. А часть монет в монастырях и вовсе могли откладывать, чтобы изготовить из них серебряные оклады для книг и икон.

"По-видимому, качество копеек понижало их реальную стоимость и в период хождения медной монеты: в феврале 1662 года слуга Успенского Тихвинского монастыря в Москве "переменивал плохих выборных денег дватцать четыре рубли в провеску изошло в пол 2 рубли", то есть при обмене и перевешивании "плохой" монеты убыток составил 6,25 процента", - сообщает автор исследования.

По его мнению, бытование в XVII веке разновесной монеты свидетельствует о неупорядоченности денежного хозяйства Московского государства. Он указывает и на тот факт, что до сих пор нет прямых свидетельств обмена двух более тяжелых копеек на три более легкие копейки позднего времени, хотя такая теория ранее была выдвинута.

Автор предлагает такое объяснение: в крупных платежах монеты могли взвешивать и определять стоимость серебра в перерасчете на действующий чекан. А в мелких операциях продавцу могли предложить самому выбрать те монеты современного чекана, которые его устраивали.

С практикой взвешивания монет покончила только денежная реформа Петра I.