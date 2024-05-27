История человека, уснувшего в 1896-м и проснувшегося в 1918 году

Проспать что угодно, даже революцию. В этом можно убедиться на примере Ивана Кузьмича Качалкина, который погрузился в сон при царе, а пробудился в Советской России. Правда, сон Ивана был специфическим — его можно назвать крепким, но здоровым едва ли. Летаргия сразила нервного молодого человека после кровавых событий, потрясших Российскую империю, но то что он увидел открыв глаза спустя годы, понравилось ему еще меньше.

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Современники описывали Ивана Качалкина как крайне впечатлительного мужчину с твердыми монархистскими взглядами. Он тяжело переживал потрясения, свалившиеся на Россию в конце 19 столетия: трагическую гибель императора Александра II в 1881 году, а затем болезнь и смерть государя Александра III в 1894.

© Покушение на Александра II

Впечатлительный Иван Кузьмич

В 1896 году болеющий душой за свою страну житель алтайской деревни Иван Качалкин сначала впал в необъяснимое беспокойное состояние, а затем уснул. Сон его продолжался долгих 22 года, несмотря на то, что разбудить Качалкина пытались светила российской, европейской, а затем и советской науки. Питание он получал при помощи желудочного зонда, а естественные нужды справлял неосознанно. Качалкин был перевезен из родной деревни сначала в уездный город, а потом в столичную клинику. Возле тяжелого пациента был оборудован пост, на котором непрерывно дежурили медсестры.

Современные специалисты в области неврологии и психиатрии утверждают, что причиной впадения человека в летаргический сон может стать стресс, накопленный в течение длительного времени. Организм словно устает страдать и включает защитный механизм, замедляющий все жизненные процессы. Есть также мнение, что летаргия становится осложнением малоизученной формы шизофрении. Почти всегда летаргическому сну предшествуют стрессы, депрессии, мрачные мысли, навязчивые состояния и неуверенность в будущем.

Если верить родным и друзьям несчастного Ивана Качалкина, то это был именно его случай. Несмотря на то, что процессы в организме спящего были замедлены и даже почти незаметны, всем было очевидно, что Иван не умер, а спит. Первые два года Качалкин подавал некоторые признаки жизни, например, мог приоткрывать глаза или немного двигать рукой. Но в 1898 году все эти действия прекратились, и Иван стал полностью неподвижным и не реагирующим ни на один раздражитель. Это была самая тяжелая из всех известный российской науке летаргий — температура тела пациента понизилась, кожные покровы стали мертвенно-бледными, а дыхание, пульс и сердцебиение еле определялись.

На рубеже жизни и смерти

Когда Качалкин проснулся, то он рассказывал, что все 22 года осознавал, что находится в больничной палате и даже слышал разговоры медицинского персонала. Но подать сигнал, что он находится в сознании, Иван не мог, так как полностью утратил контроль за своим телом. Больной с удивительной точностью рассказывал о событиях, происходивших вокруг него, но при этом утверждал, что из-за «неодолимой тяжести в Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru мускулах» не мог даже моргнуть глазом.

Иван Кузьмич Качалкин стал настоящей сенсацией и посмотреть на него приезжали ученые из Германии, Австро-Венгрии, Великобритании, Голландии. Большой интерес проявил к необычному больному гений русской медицины физиолог Иван Петрович Павлов. Впервые ученый увидел пациента уже после революции, в 1918 году, когда Качалкин пробудился.

Об этом он написал в своем дневнике так:

«Мужчина 60 лет, 22 года лежавший в больнице настоящим живым трупом, без малейшего произвольного движения, без единого слова… Последние годы начал делать движения: в настоящее время встает с постели… говорит много и разумно…»

Качалкин стал пациентом Павлова и с его помощью русский физиолог смог проиллюстрировать многие положения своей знаменитой теории сна. Ученый считал, что сон вызывает процессы торможения в нервной системе, а бодрствование — это процессы возбуждения. Вся деятельность нервной системы человека состоит из чередования этих двух процессов, но бывают и исключения.

© Иван Петрович Павлов

Если мозг решает защитить себя от нервного истощения, он запускает защитную реакцию, замедляя все жизненные процессы и погружая человека в глубокий сон. Летаргия — это самая крайняя форма такого защитного сна. Сегодня медики уверены, что если бы Качалкина не передали специалистам, а оставили дома, в деревне, то он не смог бы прожить и пары недель и умер бы от голода и неправильного ухода.

В народе летаргический сон называли «сонящница» и были уверены, что состояние связано с путешествием души в загробный мир. Лечили таких пациентов заговорами, молитвами и святой водой. Могли также отнести больного в баню и как следует попарить, чего он мог и не пережить. Иногда, чтобы пробудить спящего, на его груди устраивали настоящий костер из пеньки.

Роковая развязка

Заботами врачей и медсестер Качалкин прожил в состоянии летаргии 22 года и проснулся в совершенно новом мире. Российская империя больше не существовала, государь император Николай II отрекся от престола и о нем говорили как о злодее, власть формально принадлежала народу, но заправляли всем большевики в кожаных куртках с маузерами на поясах.

После своего чудесного пробуждения Иван Кузьмич прожил совсем недолго и в сентябре 1918 года скоропостижно скончался от сердечного приступа. Причиной смерти мужчины были не только глобальные изменения в окружающем мире, но и слабое здоровье. За годы неподвижного лежания его органы почти атрофировались и не справлялись с увеличившейся после пробуждения нагрузкой.

К полноценной жизни Иван вернуться не смог — он с трудом вставал с кровати без посторонней помощи и ходил очень медленно, опираясь на костыли. Даже питаться Качалкину приходилось с посторонней помощью — он мог усвоить только специально приготовленную жидкую пищу, которую глотал маленькими порциями. Впрочем, на момент смерти Ивану Кузьмичу уже было полных 60 лет, что можно было считать вполне преклонным возрастом по меркам начала 20 века.