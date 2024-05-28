Как морпехи отомстили пиратам, захватившим танкер «Московский университет»

6 мая 2010 года морпехи с корабля «Маршал Шапошников» вступили в схватку с сомалийскими пиратами. Морские разбойники захватили танкер «Московский университет» в Аденском заливе и готовились расправиться с его командой, укрывшейся в румпельном отделении судна.

Ничто не предвещало беды

Ранним утром нефтяной танкер «Московский университет» двигался привычным курсом вдоль Сомали, на расстоянии около 950 километров от берега. На судне находилось двадцать три человека, среди которых – две женщины. Вдруг к капитану Юрию Тульчинскому обратился вахтенный помощник, с волнением в голосе сообщивший, что на горизонте виднеются подозрительные шлюпки. Моряки, шедшие через Аденский залив, заранее знали, что это может значить. Пираты здесь были частым явлением.

Их лодки двинулись наперерез танкеру, и капитан понял – будут нападать. Спустя мгновение над головой Тульчинского раздался свист и прогремел взрыв. По «Московскому университету» выстрелили из гранатомета. Капитан спешно вышел на коротковолновую связь и попытался позвать на помощь.

К счастью, в регионе находился большой противолодочный корабль ВМФ РФ «Маршал Шапошников». Он встал для обслуживания двигателя возле острова Сокотра. Капитану танкера удалось связаться с командиром боевого корабля Ильдаром Ахмеровым и сообщить о нападении. Ахмеров инструктирует Тульчинского: нужно не сбавлять скорость, маневрировать и найти надежное укрытие. «Маршал Шапошников» немедленно снимается с якоря и спешит на помощь.

Тем временем танкер отчаянно оборонялся. Все члены экипажа вооружились самодельными рогатками и стреляли в нападавших гайками и шарами из подшипников. Когда самодельные боеприпасы подошли к концу, пиратская лодка сблизилась с судном, и преступники закинули семиметровую лестницу на танкер, минуя колючую проволоку. Тульчинский принял решение увести команду в румпельное отделение, чтобы не погубить своих людей в неравном бою. Попасть в заложники нельзя – в противном случае помочь «Московскому университету» и избежать жертв не сможет никто.

Из последних сил

Ильдар Ахмеров сверился с картой: до танкера около восьмисот километров и восемнадцать часов пути. Вся надежда на силу духа команды «Московского университета», ведь продержаться им предстоит почти сутки. В румпельном отделении танкера кипит работа: моряки подперли двери металлической сеткой и шлаг к шлагу уложили все имевшиеся на судне швартовые концы. В итоге удалось соорудить массивную гору, в высоту достигавшую четырех метров. Ее регулярно поливали водой на случай поджога. Обнаружив экипаж, пираты пытались зубилом и кувалдой снести двери.

Юрий Тульчинский не переставал выходить в эфир, докладывал о местонахождении танкера и рассказывал о том, что команда из последних сил противостоит напору пиратов. Около двух часов ночи «Маршал Шапошников», наконец, подошел к «Московскому университету». Биться с пиратами планировали силами трех штурмовых групп, каждая из которых состояла из восьми морпехов. Ахмеров задал последний вопрос: «Кто чувствует, что не готов, скажите сейчас. Там небезопасно, однозначно будет перестрелка». Некоторые пехотинцы ухмыляются в ответ – у них лучше боевая подготовка, экипировка и выше боевой дух.

На абордаж!

«Мы стояли от танкера примерно в 600 метрах, в кромешной тьме. Мы использовали вертолет в операции. Вертолеты на „Маршале Шапошникове“ не предназначены для штурмовых действий, это же противолодочный корабль. Конечно, с них можно выпустить веревки и спуститься на палубу с высоты 10-этажного дома, но велика вероятность, что, пока будешь спускаться, пираты тебя расстреляют. Они же сразу на верхнюю палубу ставят вахту. Тем не менее мы снабдили штурмовую группу оборудованием для высадки с вертолета, дали по две пары перчаток, чтобы руки об канат не содрать», – вспоминал Ильдар Ахмеров.

Вертолет поднялся в воздух без включенных фар – чтобы пираты не засекли раньше времени. Это помогло выиграть время, но избежать сопротивления не удалось – машина шумела громко, и преступники услышали ее гул. На звук они немедленно открыли огонь. Пилот искусно уворачивался, хотя о том, в него стреляют, знал лишь по световым вспышкам на небе. Пока шел воздушный бой, морпехи под непрекращающимся огнем забрались на борт «Московского университета».

Главарь пиратов вышел на связь с капитаном «Маршала Шапошникова». Разбойник блефовал: по его словам, экипаж танкера захвачен, и пираты будут по одному расстреливать русских моряков. Однако Ахмеров не повелся на уловку. Параллельно он держал связь с Тульчинским и знал, что вся команда находится в относительной безопасности и не покидает румпельного отделения. Вертолет открыл огонь по ходовой рубке, где притаились пираты. Штурмовые группы тем временем искали захватчиков на борту. Расстояние между пиратами и морпехами – не более двадцати метров. Когда нескольких преступников подстрелили, остальные выбежали на палубу с поднятыми руками.

Развязка

О том, что стало с пиратами потом, ходило немало слухов. Поговаривали даже, что их расстреляли и выкинули за борт вопреки международным законам. Но по версии официальных лиц, с захватчиками танкера обошлись мягко и даже милосердно. Обычно пиратов доставляли в тюрьму на Сейшельские острова или в Кению, но тамошние тюрьмы и так были переполнены. Морякам не оставалось ничего, кроме как отобрать у пиратов оружие, посадить их в их же собственную пиратскую лодку и отпустить на все четыре стороны. По слухам, до берега они так и не добрались. Что стало с ними на самом деле – остается гадать.