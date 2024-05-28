Почему алюминий когда-то стоил в два раза дороже золота

Были времена, когда алюминиевую ложку или вилку могли позволить себе только самые расточительные богачи. Это не удивительно, ведь в 1852 году килограмм этого металла стоил 1200 долларов США, в то время как за килограмм золота не давали более 600 долларов. С чем была связана такая высокая цена алюминия и почему он так сильно обесценился?

Минерал, из которого когда-то получали алюминий, называется квасцы или по-научному двойные соли алюминия. Известен он с глубокой древности и использовался людьми в медицинских целях, для дезинфекции и прижиганий, для закрепления цвета при окраске тканей и кожи, а также как средство для пропитки древесины с целью повысить ее противопожарные характеристики.

В наши дни квасцы входят в состав некоторых видов антибактерицидного мыла, лосьонов и всевозможных разрыхлителей. Но главное — из квасцов научились добывать алюминий, который не встречается в чистом виде в земной коре. Первым нашел ценный металл в квасцах британский химик и геолог Гемфри Дэви. Долго не раздумывая, он назвал его алюминием, так как квасцы на латыни называются «alum». Сам металл, увы, выделить он не смог.

Почти за 30 лет до Дэви заподозрил наличие в квасцах какого-то металла французский химик Антуан Лавуазье. Но он обнаружил только оксид алюминия, назвав его «агрилл». Лавуазье предположил, что металл может быть и в чистом виде, но дальше размышлений дело не пошло.

© Гемфри Дэви

Первым человеком, сумевшим завершить работу Дэви и Лавуазье и получить чистый алюминий, стал датский ученый Ганс Эрстед. В 1825 году он нагрел амальгаму калия и безводный хлорид алюминия, в результате получив твердые частицы металла белого цвета. Это было прекрасное открытие, но, увы, технология оказалась не слишком продуктивной.

Более эффективный способ получения алюминия предложил врач, физик и химик из Германии Фридрих Велер. Он взял за основу метод Эрстеда, но нагревал уже калий и хлорид алюминия. У Велера получились гранулы металла гораздо более высокого качества. В 1854 году французский химик Анри Девиль заменил калий на металлический натрий и дело пошло еще быстрее.

© Анри Этьен Сент-Клер Девиль

Не удовлетворившись своим открытием, Девиль продолжил эксперименты с квасцами и в 1863 году получил алюминий при помощи революционного тогда метода электролиза. Но прошло более 20 лет, прежде чем люди научились получать этим способом не щепотку алюминиевого порошка, а промышленные объемы чистого металла.

Это случилось в 1886 году и лавры открытия делят между собой два абсолютно независимых друг от друга ученых из разных стран — француз Поль Эру и американец Чарльз Холл. Тогда новая технология считалась блестящей и получила название «процесс Холла-Эру». Но наука не стоит на месте и вскоре химик из России Карл Байер удешевил метод и предложил получать оксид алюминия из боксита — руды, в состав которой входят гидраты оксида алюминия, оксида железа и кремния.

© Боксит

Полученный металл был достаточно чистым, но имел существенный недостаток — был слишком мягким. В 1903 году немецкому ученому Альфреду Вильму пришло в голову добавить в алюминий 4% меди, а затем резко охладить сплав и 5 дней выдержать при комнатной температуре. Полученное им соединение было гораздо прочнее чистого алюминия, но при этом также хорошо поддавалось обработке.

Алюминий повышенной прочности стал немецкой «фишкой». Первый завод по его производству заработал в городе Дюрене, из-за чего сплав начали называть «дюралюминием». Название это сохранилось до наших дней — дюралюминий востребован в аэрокосмическом комплексе, автомобилестроении и судостроении.

Как мы видим, чтобы получить качественный и прочный алюминий пришлось потрудиться не одному поколению прославленных химиков. До начала 20 столетия технологии производства металла были не слишком продуктивными и требовали сложных манипуляций с большим количеством компонентов.

© Медь придает алюминию прочность

То ли дело золото, которое можно было добыть в виде песка или даже самородков. Именно из-за сложности получения алюминий ценился гораздо дороже «презренного желтого металла». Но нужно сказать, что чем более совершенными становились методы, тем дешевле оценивался алюминий.

В 1855 году металл был драгоценным — император Франции Наполеон III организовывал выставки, на которых демонстрировались белые слитки. Он же ввел моду на алюминиевую посуду, которую могли себе позволить самые богатые промышленники, банкиры и аристократы. Примерно в то же время в Японии из алюминия изготавливали традиционные ювелирные украшения.

Благодаря техническому прогрессу, с 1852 по 1902 год цена алюминия упала с 1200 долларов до 1 доллара за килограмм. В Российской империи в 1852 году за килограмм металла давали 2200 рублей, в 1890 — 9,5 рубля, а в 1900 — всего 1 рубль. В 20 веке посуда из алюминия уже считалась самой дешевой и ее изготавливали для армии и казенных учреждений, в том числе исправительных.