Последний обряд воинов Сибири: ученые раскрыли тайны древних камней

Исследователи нашли более десятка камней с петроглифами в Красноярском крае. Они относятся к периоду со II в. до н.э. по II в. н.э. Воссозданные с помощью 3D-моделей грани с изображениями позволили выявить особенности разных древних культур.

© Соцсети

Специалисты рассчитывают, что полученные данные войдут в монографию по наскальному искусству.

Специалисты рассчитывают, что полученные данные войдут в монографию по наскальному искусству.

Как сообщили в пресс-службе Кемеровского государственного университета (КемГУ), в ходе исследования погребальных конструкций Тепсейского могильника, который располагается в Красноярском крае, были открыты новые изображения. Они пролили свет на отличительные особенности древних воинов и погребальные обряды. Последние сопровождались нанесением на камни символических рисунков.

Примерный возраст ряда находок помогли определить стилистический анализ изображений, а также последовательность нанесения рисунков, перекрывающих друг друга. Проведен анализ более 80 граней камней.

В беседе с РИА Новости директор института истории и международных отношений КемГУ Ольга Советова отметила, что тесинцы, как и другие более поздние группы населения, приходили в район горы Тепсей и наносили рисунки на камни во время жертвоприношений, поминок. Такой же обряд практиковался и на похоронах.

Воины Сибири были склонны к коллективным погребениям, родовым склепам, выяснили исследователи. При этом древние люди могли использовать гипсовые маски, формируя их на черепе умершего. Еще одна особенность - создание мумий. Кроме того, с началом тесинской культуры в могильниках начали появляться железные изделия.

В нынешней работе новые детали изображений, восстановленные в 3D-моделях граней, дали возможность смысловой расшифровки композиций.

© Сибирские петроглифы, Калбак-Таш

Воины с оружием, всадники, пронзенные стрелами животные - это, как показала работа, - основные сюжеты тесинских петроглифов.

Также можно рассмотреть человека, стоящего на спине животного, оленя, укрывающего детеныша, антропоморфные персонажи, изображенные в "позе лотоса" со змеей в руке.

© Сибирские петроглифы, Калбак-Таш

Рисунки на курганных камнях, датируемые более поздним временем, представляют собой преследующих добычу зубастых хищников, разнообразные тамги и знаки, относящиеся к средневековью и новому времени.

Для продолжения полевого документирования изображений в ближайшее время планируется организация новой археологической экспедиции на Тепсей.

Специалисты рассчитывают, что полученные данные войдут в монографию по наскальному искусству на курганных камнях. Издание работы планируется в следующем году.