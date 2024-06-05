Раскол и беспредел: как «войны сук и воров» изменили криминальный мир СССР

Все слышали невеселую шутку, что в СССР половина населения сидела, а половина их охраняла. Это было недалеко от истины и большинство граждан огромной страны имели судимости или родственников с тюремным прошлым. В связи с этим так называемая «война сук и воров» или как ее еще называют «сучья война» затронула значительную часть населения.

Элитой криминального мира в СССР были «воры в законе». Эта привилегированная уголовная каста начала формироваться в 20-х годах прошлого века, хотя некоторые исследователи считают, что «законники» появились еще в царской России. У воров были свои строгие законы, за несоблюдение которых жестоко карали, нередко смертью.

Настоящий «законник» не мог иметь семью, не должен был работать и владеть частной собственностью. Воровской уклад также запрещал любое сотрудничество с властью. «Воры в законе» следили за «общаком» — своеобразной уголовной кассой, в которую вносили свою долю преступники. Деньги нужны были для организации преступной деятельности и поддержки тех, кто находился за решеткой.

У самих воров отношение к денежным знакам было очень простым. Им полагалось легко расставаться с материальными ценностями — все тратилось на азартные игры, выпивку и женщин. Но за хищение денег из общака «вора в законе» судили на воровской сходке и обычно лишали жизни.

Тюрьма или лагерь были для «воров в законе» настоящим домом. Там они тоже не работали и даже за удар по рельсу по требованию «вертухая» с вора могли спросить. Все, что происходило в местах лишения свободы, было у воров под контролем. Они разрешали споры, распределяли блага и выступали судьями.

Появление «ссучившихся»

Хотя короли криминального мира не сотрудничали с властью, та относилась к ним благосклонно. Воровская система была удобным способом поддерживать порядок в тысячах лагерей, тюрьм и изоляторов. Более того, советская власть даже сочувствовала ворам, так как многие партийные лидеры в свое время были частью криминального мира.

Но этому устоявшемуся десятилетиями укладу пришел конец. Воровской мир начал меняться во время Великой Отечественной войны. Рецидивистов на фронт не брали и «искупить вину кровью» могли только осужденные по легким статьям. Всего с 1941 по 1945 год из лагерей отправили воевать 975 тыс. заключенных. Но когда война закончилась, уголовники взялись за старое. Многие из них вернулись за решетку, где их отказались принимать.

С точки зрения «законников», воевавшие зеки считались «ссучившимися», то есть сотрудничавшими с властями. Но среди уголовников, прошедших войну, было немало авторитетных сидельцев, которых такое положение вещей не устраивало. Все усугублялось тем, что в послевоенное время снабжение лагерей значительно ухудшилось и отбывать сроки стало гораздо труднее. Противостояние «воров в законе» и «ссученных» набирало обороты.

Раскол и беспредел

Перелом произошел в 1948 году. На пересылке в Ванинский порт отколовшиеся от «воровского уклада» уголовники приняли свой закон. С этого момента и началась эпоха «сучьих войн». В качестве обряда для перехода в новый воровской закон целовали нож. После этого человека «законники» начинали считать отступником и старались с ним расправиться. Сторонники новой системы не отставали и тоже как могли истребляли воров старой закалки.

В ходе «сучьих войн» появилась и третья сторона. Эти люди называли себя «беспредельщиками» и не признавали авторитет ни новых, ни старых воров. Позднее выделились еще и так называемые «польские воры». Они добровольно отказывались от старых воровских порядков и их тоже причисляли к «ссученным». Были и те, кто не принял ни одну из сторон и держались особняком. Эти создавали свои небольшие сообщества, которые были многочисленными, но не имели реального влияния.

Противостояние не только проредило ряды уголовников, но и значительно ослабило влияние авторитетов в лагерях и на воле. Представителям власти это было на руку — они стравливали воров, попутно решая свои задачи. «Войны сук и воров» не были локальным лагерным явлением. Они выплеснулись за пределы зон и тюрем, охватив всю страну. Один из геологов, проезжавший в 1954 году через Якутск, вспоминал позднее:

«Помню, как народ на вокзале вдруг резко притих. В воздухе повисло какое-то тревожное ожидание. Потом я увидел, как по перрону идет толпа. Люди рядом стали перешептываться: „Воры“. Люди шли вдоль полотна, выбирали кого-нибудь из толпы, поднимали голову, смотрели. Видно, кого-то искали. Уже потом я узнал, что здесь вовсю идет война старых и новых воров».



Продолжались эти войны почти до конца 50-х годов. Победителей в них не было, но выигравшая сторона была. Раскол и резня среди уголовных элементов принесли пользу властям, так как значительно ослабили криминальный мир СССР. В итоге довоенных «воров в законе» осталось не более 3 процентов. Уцелевших лишали возможности вести привычный образ жизни. Один за другим появлялись лагеря, где воров заставляли работать, что было для них унизительно.