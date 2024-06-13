Комсомольск-на-Амуре: как поселение на болоте стало индустриальным гигантом

«Город необычайной биографии», – говорил Леонид Брежнев о Комсомольске-на-Амуре. Его построили вопреки природе – на болотах и среди непроходимых лесов. Это был идеальный советский проект, олицетворявший промышленное будущее человечества. «Город юности», как его тогда называли. Позже это место на долгие годы превратилось в криминальную столицу региона, которую контролировала крупная бандитская группировка. Теперь же это индустриальный гигант Дальнего Востока, где собирают военные самолеты, производят корабли и подводные лодки, перерабатывают нефть. О насыщенной и тернистой судьбе Комсомольска-на Амуре читайте в материале MIR24.TV.

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Покорители ледяного Амура

Первые рабочие высадились на берегу Амура в разгар советской кампании по освоению и развитию Дальнего Востока. 12 июня 1932 года в торжественной обстановке был заложен первый камень судостроительного завода около села Пермское. Спустя год стало понятно, что сил на возведение города потребуется гораздо больше, чем ожидалось. Местная природа оказалась беспощадной к приезжим энтузиастам. Лютые морозы зимой, болотистая почва и тучи гнуса летом, речные разливы и абсолютная изоляция от внешнего мира….

Чтобы помочь таежным первопроходцам, был сформирован Особый военно-строительный корпус. Шесть тысяч красноармейцев и комсомольцев прибыли в Хабаровск, откуда им предстояло совершить пеший марш в 400 км по руслу замерзшего Амура до конечного пункта.

Многие участники того перехода потом вспоминали, что дорога была похожа на рассказ Джека Лондона «Белое безмолвие»: вокруг только сверкающий бесконечный снег и небо. А еще сквозной ветер, частоколы торосов и ослепляющие бураны. Изнурительная экспедиция длилась больше пятнадцати часов. Добравшись наконец до места, обессиленным путникам пришлось поселиться в бараках без окон. Для утепления дыры завесили одеялами и палатками, натопили печи. А уже на второй день батальон вышел на работу.

Эти люди внесли огромный вклад в рождение Комсомольска. Их руками были построены первые промышленные объекты и многие здания в городе. Подвиг покорителей замерзшего Амура вошел в историю как «Ледовый переход», а в память о его участниках был установлен монумент «Воин-строитель» в парке у набережной.

Хетагуровки, или Дальневосточницы

Среди тысячи героев, дошедших до Комсомольска по ледяному Амуру, было около 30 женщин. В их числе 17-летняя Валентина Зарубина, которая позже вышла замуж за командира Красной армии и взяла его фамилию, став Хетагуровой. В 1937 году «Комсомольская правда» опубликовала письмо Валентины, в котором она обращалась ко всем советским девушкам с призывом приезжать жить и работать на Дальний Восток. С помощью этого текста Хетагурова хотела решить проблему нехватки женских рабочих рук.

«Девушки! Сестры-комсомолки! – говорилось в письме. – К вам от имени молодых дальневосточниц обращаю свой призыв… Пять лет назад я стала дальневосточницей… Здесь открываются самые лучшие качества людей. Здесь умеют по-настоящему помогать товарищу, дружить и в радостях, и в невзгодах. Трудности сближают. И вот, дорогие подруги, вместе со всеми дальневосточницами я зову вас приехать к нам. Девушки на Дальнем Востоке привносят в суровую и часто огрубевшую жизнь то, что облагораживает, поднимает людей, вдохновляет их на новые героические дела… Нам нужны слесари и токари, учительницы и чертежницы, машинистки и счетоводы, конторщицы и артистки… Нам нужны просто люди – смелые, решительные, самоотверженные. Вас ждут замечательная работа, замечательные люди, замечательное будущее… Мы ждем вас, дорогие подруги!»



После публикации в газете письмо перепечатали и другие издания. А потом в редакции посыпались обращения от девушек из разных регионов страны с просьбой отправить их в тайгу. Желающих оказалось так много, что в Москве даже организовали Дальневосточный переселенческий отдел. Благодаря призыву Хетагуровой в течение двух лет в Комсомольск-на-Амуре приехало почти 8 тысяч комсомолок.

Всего же, по неофициальным оценкам, число девушек, переехавших в самые отдаленные уголки восточной части СССР, насчитывало больше 150 тысяч. Они работали в школах и больницах, помогали мужчинам валить лес, ловили рыбу, занимались культурными мероприятиями. Появление девушек-хетагуровок способствовало тому, что государство стало активно финансировать не только строительство заводов, но и обустройство парков, домов культуры, библиотек, детских садов и школ.

Бандитский Комсомольск

Бурное развитие Комсомольска-на-Амуре пришлось на 1950-1980-е годы. В этот период были построены основные объекты инфраструктуры, а город стал вторым по величине в Хабаровском крае. Все изменилось в эпоху перестройки. Резкий спад производства привел к массовым потерям рабочих мест, люди стали покидать «город юности».

В это же время на Дальнем Востоке набирает силу бандитская группировка, которая в течение десяти лет стала одной из самых крупных и влиятельных ОПГ. Ее преступная деятельность принесла Комсомольску-на-Амуре «славу» криминальной столицы региона. Бандиты контролировали весь город от рыбного и лесного бизнеса до торговли японскими иномарками.

Апогеем деятельности ОПГ стал поджог местного кафе. В пожаре погибли восемь человек, еще 20 получили ранения разной степени тяжести. Таким чудовищным способом главарь группировки отомстил несговорчивым предпринимателям, которые не захотели делиться своими доходами.



После страшной трагедии безжалостного авторитета задержали. Дальневосточная ОПГ стала первой бандой 90-х, членов которой осудили за терроризм. Со временем криминальная слава Комсомольска-на-Амуре сошла на нет, и в настоящее время преступность в городе имеет единичные случаи.

Промышленный центр и природная жемчужина Дальнего Востока

Сегодня основой экономики города является промышленность, а большинство комсомольчан трудится на заводах. Можно сказать, что мечта отцов-основателей, покорявших суровый таежный нрав, все-таки сбылась.

В Комсомольске-на-Амуре выпускают истребители Су-27, Су-30, Су-33, Су-35 и их модификации, а также пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. На судостроительном заводе собирают уникальные малошумные дизель-электрические подлодки, суда для сейсмической разведки, танкеры-химовозы и еще сотни гражданских и военных кораблей.

По объемам выпуска Комсомольск-на-Амуре является самым крупным дальневосточным индустриальным центром. Здесь варят сталь и перерабатывают нефть. А еще это транспортный узел, который играет важную роль в обеспечении устойчивой работы БАМа.



Несмотря на все это индустриальное величие, особое внимание привлекает красота местных пейзажей. Город находится в своеобразном «оазисе» – амурской пойме, ширина которой достигает 20 км. Ради того, чтобы полюбоваться захватывающими видами, сюда приезжают туристы с разных концов Земли. Для них в пригороде работает несколько горнолыжных баз с подъемниками и необходимой инфраструктурой.

В трех часа езды от города можно увидеть знаменитые Амурские Столбы. Величественные композиции из камня, созданные матушкой-природой, поражают воображение даже повидавших виды путешественников. А главной гордостью окрестного ландшафта является озеро Амут. Эта заповедная зона входит в топ-5 самых красивых озер России, а также входит в перечень «Семи чудес» Хабаровского края.