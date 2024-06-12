Избегаем тяжелой работы и не покупаем посуду: народные приметы на 12 июня

Избегаем тяжёлой работы и не покупаем посуду: народные приметы на 12 июня
В среду, 12 июня, отмечается Исакиев день, Змеиный праздник, или Исаакий-змеевик. Святым покровителем этого дня, в который издавна было принято устраивать свадьбы, является преподобный Исаакий.
Что не следует делать в среду?
- Покупать посуду, иначе она треснет или отколется. Это повлечёт за собой денежные проблемы, которые способны «разбить жизнь на мелкие кусочки»;
- Убивать змей, ползающих по лесам: считалось, что змеиные сородичи будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред;
- Чтобы не навлечь на себя 40 бед, в Змеиный праздник не стоит обманывать и даже преувеличивать;
- Дарить шкатулки, а также поднимать с земли деньги — возникнут финансовые проблемы;
- Тяжёлая работа может стать причиной болезни, которая потребует долгого лечения.
Приметы погоды:
- Если кричит сова и идут осадки, а шмели ведут себя беспокойно — быть похолоданию;
- Обильное цветение шиповника сулит суровую зиму, а закрывшиеся кувшинки на реке — дождь.