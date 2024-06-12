Решетчатый план улиц Нью-Йорка, создающий впечатление правильной сетки, не является случайностью. Он был тщательно спланирован в начале XIX века для упорядоченного развития города.

В 1811 году городские власти приняли решение о создании Комиссии по плану улиц, которая должна была спроектировать рациональную систему улиц для будущего роста Нью-Йорка. Этот шаг был продиктован хаотичной застройкой на юге Манхэттена, где улицы были узкими, извилистыми и плохо продуманными.

После трех лет работы Комиссия представила знаменитый Commissioners' Plan 1811 года, который стал руководством для дальнейшего развития города. План предусматривал прямоугольную сетку улиц, ориентированную по сторонам света, с авеню, идущими с севера на юг, и поперечными улицами, протянувшимися с востока на запад.

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Сетка растянулась на значительную часть Манхэттена к северу от существующей в то время городской застройки. Такая планировка позволяла эффективно распределять земельные участки и облегчала навигацию по городу.