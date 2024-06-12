«Жила однажды, похоронена дважды». Невероятная история Марджори МакКолл

В 1705 году молодая ирландка по имени Марджори МакКолл заболела лихорадкой и вскоре умерла. Ее похоронили в спешке, опасаясь распространения болезни. В последний путь она отправилась с дорогим кольцом, которое муж так и не смог снять с ее опухшего пальца.

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Этот ценный перстень привлек внимание могильных воров, промышлявших грабежами свежих могил. В ту же ночь они разрыли землю и открыли гроб. Но кольцо так и не удалось снять - палец был слишком отекший. Преступники решили отрезать его, и как только лезвие ножа коснулось кожи, Марджори внезапно очнулась от комы. Она села в гробу и пронзительно закричала.

Что произошло с ворами, остается загадкой. Одни говорят, что они упали замертво от ужаса, другие утверждают, что они бежали, не оглядываясь. Однако Марджори удалось выбраться из могилы и направиться домой.

Джон МакКолл, ее муж, был дома с детьми, когда раздался стук в дверь. Он произнес:

«Если бы ваша мама была жива, я бы поклялся, что это ее стук».



Когда он открыл дверь, перед ним стояла Марджори в погребальной одежде, с капающей с руки кровью. Увидев ее, он упал замертво, не выдержав потрясения.

Джона похоронили в том же гробу, из которого только что выбралась его жена. Марджори же прожила еще долгие годы, вновь вышла замуж и родила детей. Когда ее жизнь наконец подошла к концу, она была похоронена на том же кладбище. Ее надгробие сохранилось до наших дней, и на нем выгравирована надпись: «Жила однажды, похоронена дважды».