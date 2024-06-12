«Ливень века». Когда в Москве прошел самый страшный дождь

Столичный регион нашей страны, вместе с центральной Россией, относится к тем местам на планете, где редко происходят мощные стихийные бедствия. Здесь землетрясения, смерчи, сильные морозы и чрезмерная жара встречаются очень редко. Сильные ливни также бывают нечасто, и их почти все отмечены в документах. В прошлом, летописцы фиксировали такие явления, а сейчас это делают синоптики.

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До XX века

Летом 1394 года летописец отметил в своей хронике: "произошло много дождей", что привело к наводнению и уничтожению части урожая. То же самое произошло в 1518 и 1524 годах. О дожде и наводнении 1518 года в летописях сказано:

"...было много дождей, и реки были выше обычного...".



Долгое время климатические катаклизмы фиксировались случайно. Но в XVII веке государь Алексей Михайлович приказал отмечать погоду и другие "примечательные явления" ежедневно в "Дневальных записках Приказа Тайных дел". Позже этот приказ повторил Петр I, добавив необходимость фиксировать уровень подъема воды. Высоту паводков отмечали на башне Новодевичьего монастыря и на стенах некоторых московских храмов. В XVIII веке было зафиксировано 6 наводнений, вызванных весенним таянием снега и ранними дождями. В XIX веке произошло 5 крупных наводнений, вызванных паводками и сильными ливнями.

XX век и наши дни

В апреле 1926 года над столицей разразились "небесные потоки". Река Москва поднялась на 8 метров, подвалы в Замоскворечье были затоплены, а движение через мосты было приостановлено из-за угрозы смыва людей и транспорта.

К середине XX века в Подмосковье была построена сеть водохранилищ и каналов, которая регулирует стоки рек. Наводнения в столице прекратились. Однако, сильные ливни все еще случаются.

С 1948 года на ВДНХ работает метеорологическая станция "М-2 Москва". С этого времени началось систематическое наблюдение за погодой, основанное на современных научных представлениях и требованиях.

В осенние месяцы 1952 и 1959 годов метеостанция ВДНХ зафиксировала сильные ливни. В эти дни выпало до 13 миллиметров осадков, что составляет почти треть от среднемесячной нормы.

В июне 1970 года был зафиксирован рекорд для этого времени года - 62,5 миллиметра осадков. Новый, XXI век легко побивает эти рекорды. Самый сильный зимний дождь за всю историю наблюдений произошел в Москве 16 февраля 2016 года. Зимние месяцы в том году были безморозными и безснежными. А в последний месяц перед весной случился настоящий потоп - выпало до 60% месячной нормы, которая составляет 36 миллиметров.

Летом того же 2016 года на столицу обрушился небывалый ливень. 15 августа выпало более 60 миллиметров осадков, что составляет 70% месячной нормы. Столица была затоплена, в некоторых районах людей пришлось эвакуировать из автомобилей и автобусов. По словам специалистов Гидрометцентра, такой сильный дождь был в последний раз зафиксирован 130 лет назад, в 1887 году. Ливень 15 августа 2016 года до сих пор является абсолютным рекордсменом по количеству выпавших осадков и количеству проблем, которые он причинил жителям столицы.

Через год история повторилась. 30 июня 2017 года в Москве был побит рекорд по суточной сумме осадков для июня. В этот день выпало 34 миллиметра осадков, при среднемесячной норме 75 миллиметров. Ливень сопровождался сильной грозой, градом и порывами ветра. Журналисты и блогеры описывали этот дождь как "тропический ливень" и даже "библейскую стихию". Улицы и дворы снова были затоплены, рейсы в аэропортах отменялись, а некоторые районы Москвы остались без электричества.

И, наконец, ливень 20 сентября 2021 года стал тоже рекордным для этого времени года. Синоптики отметили, что подобного дождя в сентябре не было ни разу с 1948 года, то есть, с момента начала работы метеостанции ВДНХ. В осадкометры Москвы попало до 21 миллиметра влаги, что составляет треть месячной нормы. Журналисты окрестили этот дождь «ливнем века».