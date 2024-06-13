Как майя выбирали детей для ритуальных жертвоприношений

Анализ генетики и изотопов из костей 64 детей-жертв, найденных в подземной камере в Чичен-Ице, раскрывает детали о древних ритуалах жертвоприношений у майя. Он опровергает представление о жертвоприношениях, будто в основном жертвами становились молодые девушки. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature.

— Сходный возраст и рацион питания детей мужского пола, их близкое генетическое родство, а также тот факт, что они были захоронены в одном и том же месте более 200 лет, указывают на то, что это было местом захоронения после жертвоприношений, — цитирует археолога Оану Дель Кастильо-Чавес из центра INAH Юкатана Nature.



Также были обнаружены две пары однояйцевых близнецов, что указывает на специальный отбор детей для ритуальных целей. Все найденные в камере дети были мужского пола. Некоторые приходились друг другу близкими родственниками и имели схожую диету, что указывает на проживание в одном доме.

Археологи обнаружили следы поселения, которое может оказаться одним из древнейших в мире. По оценкам ученых, его возраст составляет около 12,4–12,5 тысячи лет.

Палеонтологи обнаружили в Аргентине новый вид плотоядного динозавра, который жил 69 миллионов лет назад. Он отличается от других маленьким черепом и отсутствием рогов.