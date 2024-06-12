Как советская власть спасла бурятов от вымирания

Многие современные учёные-этнографы сходятся во мнении – о бурятах сегодня можно было бы говорить как о вымершем народе. Дело в том, что в начале прошлого столетия данный этнос находился в шаге от демографической катастрофы, а не позволила ей произойти советская власть.

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Кто виноват и что делать

Историк Всеволод Юрьевич Башкуев из Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН отмечает – в начале XX века в среде бурятов резко сократилось число фертильных женщин, а детская смертность, наоборот, выросла. К тому же, в 1914 году туберкулёзом болели почти 12% бурят, заражённость гонореей достигала 32%, а сифилисом – 52%. С таким набором «болячек» о светлом «этническом» будущем говорить явно не приходится.

Бурятские лидеры же своё бедственное положение связали с недостаточным вниманием со стороны царской власти. При этом они напрочь отказывались признавать, что сифилис, передающийся половым путём, является следствием половой распущенности населения и антисанитарии (буряты практически не мылись, не знали белья). Распространению болезней способствовали и традиционные верования. Бурятам проще было списать эпидемии на происки злых духов, нежели обратиться к медицине.

Ситуация со здравоохранением в регионе ещё больше ухудшилась с началом Гражданской войны. Так, в 1922 году в Бурят-Монгольском АО функционировали две больницы и пять амбулаторий. На каждую больницу приходилось по 57300 бурят, а на одну амбулаторию – 16300. При этом больницы могли принимать только по 30 пациентов за сутки, а амбулатории – по 10.

Ударная агитация

Большевики, пришедшие к власти, прекрасно понимали – бурят ждёт вымирание. Осознав, что продвижение революции в Европу невозможно, коммунисты обратили внимание на Сибирь и Дальний Восток. Но за «электорат» там пришлось побороться…

Сначала советское правительство учредило специальные венотряды, которые проводили профилактику среди населения и активно боролись с эпидемиями. Члены таких «медицинских агитбригад» вели пропаганду, разъясняли, откуда берутся болезни и как их избежать.

К 30-м годам Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) большевики открыли Институт гигиены, который занимался проблемами рождаемости бурятского народа. В республике появились 7 венерологических и 3 туберкулёзных диспансера. Кроме того, в советских медицинских вузах появились «негласные квоты» для бурят, желающих стать врачами. Они становились квалифицированными специалистами, возвращались на малую родину и лечили своих родных, которые им доверяли больше, чем «пришлым докторам».

Такой комплексный подход в итоге себя оправдал. Буряты не исчезли с лица земли.