Чем женщины-красноармейцы так удивляли немцев во время войны

Женщина на войне всегда явление особенное, но советская защитница — вдвойне. Во время Великой Отечественной войны немцев поражало не только желание русских женщин воевать наравне с мужчинами, но и их подготовка и стойкость.

Женщины на фронте

Одной из особенностей Великой Отечественной войны было вовлечение в военный конфликт женщин. Они составляли большую часть медицинского персонала военных госпиталей, выполняли вспомогательные работы в регулярной армии, воевали наравне с мужчинами на передовой. По данным современной российской историографии, общее число женщин, вовлеченных в боевые действия на стороне СССР, составляло 800 тысяч человек. Все благодаря тому, что еще в начале войны возник незапланированный феномен – женское добровольчество.

Немцы, у которых в армии женщины несли только вспомогательную службу, были чрезвычайно удивлены столь активному участию советских женщин в боевых действиях. Если верить «Социологическому вестнику», немцы удивлялись: «Что это за страна и народ, который посылает своих жен и сестер на передовые позиции под самый огонь? У нас нет женщин на фронте, наши сестры работают только в тыловых лазаретах». Гитлеровцы даже пытались разыграть «женскую карту» в своей пропаганде, говоря о бесчеловечности советской системы, которая бросала женщин в огонь войны.

Подготовка и организация

Конечно, многие советские женщины проходили службу в различных тыловых службах: хозяйственных, медицинских, штабных и т.д. Однако значительное их число принимало непосредственное участие в боевых действиях. При этом спектр деятельности женщин-воинов был достаточно широк: они участвовали в рейдах разведывательно-диверсионных групп и партизанских отрядов, были зенитчицами, снайперами, пулеметчицами, танкистами. Женщины служили и в авиации. Стоит отметить, что в период Великой Отечественной войны из женщин-добровольцев формировались авиационные полки.

В годы войны была организована и соответствующая подготовка женщин-воинов. Так, в издании «Великая Отечественная – известная и неизвестная» под редакцией Ю. Петрова указано, что Центральная женская школа снайперской подготовки дала фронту 1061 снайпера и 407 инструкторов снайперского дела. Выпускницы этой школы уничтожили в общей сложности более 11 тысяч вражеских солдат и офицеров. В молодежных подразделениях Всеобуча было подготовлено 220 тысяч девушек-снайперов и связисток. 1-й отдельный женский запасной полк готовил снайперов, автомобилистов, пулеметчиков.

Смелость и стойкость

Между тем одной подготовки было мало. Для того чтобы сражаться на фронте, женщинам необходимо было обладать и необычайной смелостью. Во время Великой Отечественной войны советские женщины доказали, что в смелости ничем не уступают мужчинам. Многие подвиги девушек-воинов были отмечены наградами. В числе первых женщин, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза в годы войны, была партизанка Зоя Космодемьянская. А еще в 1938 году Героем стала и летчица Валентина Гризодубова. Но если говорить именно о Великой Отечественной, то с 1941 по 1945 годы звание Героя Советского Союза получили 90 женщин, причем больше половины посмертно.

Даже после того, как советские женщины попадали в плен, они продолжали вести себя мужественно. Так, Арон Шнеер в своей книге «Плен: советские военнопленные в Германии, 1941-1945» приводит воспоминания узницы Равенсбрюка. Она рассказывала, как женщины-красноармейцы, которых в наказание за провинность заставили маршировать, продемонстрировали свою силу. Около 500 пленных женщин шагали, чеканя шаг и распевая: «Вставай, страна огромная...». Другая узница Жермена Тильон так охарактеризовала русских женщин в лагере: «...их спаянность объяснялась тем, что они прошли армейскую школу еще до пленения... Нам нравились их непокорность, нежелание подчиняться немцам».