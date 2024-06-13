Как выбирали себе жен запорожские и донские казаки

Казаки, жизнь которых была полна путешествий и сражений, относились к женитьбе очень ответственно. Казачья жена должна была не только стойко переносить тяготы, на которые ее обрекало длительное отсутствие супруга, но и сама, при необходимости, стать на защиту своего дома. Поэтому к будущей супруге мужчины с Запорожской Сечи и Войска Донского предъявляли целый ряд серьезных требований.

Сразу же стоит отметить, что земли, на которых зародилось такое явление, как казачество, никогда не знали крепостного права. Казаки, испытывая ненависть ко всему рабскому, почти никогда не брали в жены крепостных девушек. Они считали, что рабская психология может передаться через кровь и испортить новое поколение вольных людей. Будущих жен выбирали из свободных семей, мужчины и женщины из которых не знали «барщины» и не привыкли гнуть спину перед господином.

Но заводили семьи казаки далеко не всегда. На заре вольницы, когда жизнь казаков была наполнена лишениями, походами и битвами, женщины были для воинов только обузой и уязвимым местом. Первые казаки вели холостой образ жизни и имели связи с женщинами «без обязательств».

На Запорожскую Сечь путь женщинам был закрыт, чтобы избавить сплоченный воинский коллектив от склок, интриг и прочих факторов, способных повлиять на дисциплину. На одном из запорожских флагов была надпись: «Козак куда хочет, туда и скачет, никто за ним не заплачет».

Женились казаки в довольно зрелом возрасте, когда уходили на покой и оседали в селах и хуторах. Имея за спиной немало походов, ранений и военных трофеев, мужественный казак привлекал девиц, но с точки зрения их родни, был не слишком удачной партией.

Если приближалась война, даже воин самого преклонного возраста мог собраться и отправиться в поход, который мог длиться год или даже два. Часто глава семьи забирал с собой и сыновей, что показал в «Тарасе Бульбе» Гоголь. Примерно такая же ситуация была и на Дону, где также всегда было неспокойно.

Со временем, когда казачество окрепло, воинственные мужчины стали более склонны к семейной жизни. Вдоль Днепра и Дона появилось множество сел и станиц, где казаки жили со своими семьями, ведя крепкое хозяйство. В военное время мужчины оставляли своих жен и отправлялись в войско, а всю мужскую работу приходилось выполнять их благоверным и старшим детям.

Но женщин в Диком Поле и на Дону было совсем немного, а подходящих казаку в качестве жены еще меньше. Поэтому верных и сильных спутниц жизни приходилось искать среди «ясырок» — вольных девушек, плененных во время походов в Крым, Персию или на Кавказ. Так исторически сложилось, что период с XVI по XVIII столетие основным врагом казачества была Османская империя. Поэтому запорожские казаки регулярно ходили в походы на Крымское ханство, а донские — на владения Блистательной Порты на Кавказ и в Закавказье.

© Франц Рубо «Похищение»

Домой воины возвращались с богатой добычей — драгоценным оружием и посудой, парчовыми тканями, табунами породистых скакунов и, разумеется, с прекрасными пленницами. В чужих землях казаки брали в плен мусульманок из зажиточных, а иногда и аристократических семей, на которых нередко женились.

Первым делом девушек крестили, давая им привычные православному уху имена. Зарема становилась Зоей, Дайра — Дарьей, а Фатима — Феклой. Такая супруга приносила в жизнь воина особый колорит, так как была носителем чужой культуры и языка. Обычаи других стран входили в повседневную жизнь сел и хуторов, благотворно влияя на сообщество.

Среди жен запорожских и донских казаков преобладали татарки и турчанки, терских — чеченки и даргинки, а уральских — ногайки. Представители сибирских казачеств на местных девушках женились крайне редко, предпочитая слать челобитные на Дон с просьбами поделиться пленницами, которые обычно выполнялись.

Но к началу XIX столетия мода жениться на чужестранках постепенно сошла на нет. Земли, на которых жили казаки, стали обжитыми и прекрасных дам для создания семьи можно было найти в избытке. В связи с этим брать в жены «ясырок» стало зазорно и свадьбы играли уже с их правнучками, в которых казачья кровь была смешана с турецкой, черкесской или чеченской.

От таких браков рождались красивые и сильные дети, которые с самых ранних лет знали все тонкости казачьего быта и умели обращаться как с сохой и прялкой, так и с винтовкой и саблей. Народ, не знавший рабства и проживавший на рубежах государства, был надежным оплотом христианства и серьезной военной силой.

Несмотря на то что казаки без зазрения совести угоняли в плен невест из других стран, любое проявление неуважения к женщинам в их среде сурово каралось. Любителя после выпивки распускать дома руки публично пороли плетью, а за изнасилование полагалась смертная казнь.

Казачки были социально защищены обществом. Если глава семьи погибал или попадал в плен во время военного похода, все его имущество безоговорочно переходило супруге и детям. Было принято и помогать вдове всем миром, например, строить дом, если в том была нужда, или покупать необходимый для пропитания детворы скот.

Казачки имели право голоса и даже могли спасти осужденного на смерть, согласившись выйти за него замуж. В этом случае казацкое братство отпускало приговоренного как бы «на поруки», при этом оставляя за собой право внимательно следить за тем, стал он на путь исправления или нет.

Во все времена казачки были отличными хозяйками. Круглый год они работали — в дома, в поле, на огороде, винограднике или на реке. Успевали женщины и заниматься детьми — казачата всегда были сыты, одеты в чистое и пристроены к домашним хлопотам, сообразно возрасту, полу и способностям.

В случае чего жена казака могла и защитить свой дом. Женщины с ранней юности учились стрелять и орудовать пикой или саблей. До 13 лет все дети играли в одни и те же игры, причем девочкам не полагалось никаких поблажек.

Во время отсутствия мужей защищать свои дома от врагов приходилось самим и часто такая оборона бывала очень успешной. История сохранила немало историй о подвигах казачек. В качестве примера можно привести то, что в 1642 году 800 женщин наравне с мужьями стойко отражали атаки турок в крепости Азов.

В просвещенном XVIII столетии некоторые женщины из казачьих родов достигли высокого положения в обществе, став фрейлинами императриц. Себрякова, Ефремова, Жирова, Карпова — все эти женщины были родом из казачьих станиц и отличались не только красотой и отвагой, но и остротой ума. Многие из этих дам получили блестящее университетское образование.

Несмотря на горячую кровь, женщины, вышедшие из казачества, никогда не принимали участия в переворотах, революциях и свержениях. Они всегда имели консервативные взгляды и были верны православию и данной единожды присяге.