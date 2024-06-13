Покушение на Горбачева: что на самом деле произошло в Нью-Йорке в 1988 году

Частые заграничные вояжи Михаила Горбачёва вызывали раздражение у многих советских людей. «Разъездная дипломатия» отца перестройки действительно не принесла особой пользы стране. Но мало кто знает, что за границей советский лидер рисковал жизнью. Уже после того, как Горбачёв подал в отставку с поста президента СССР, стало известно, что во время одной из поездок он мог погибнуть. В Нью-Йорке на Горбачёва совершил покушение исламский террорист-фанатик.

Нью-йоркский террорист

Человек, покушавшийся на Горбачёва, не имел никакого отношения к России или странам социалистического блока. Эль-Саид Носаир (варианты написания фамилии: Нуссар, Носэр) родился в Египте в 1955 году. В 1981 году он перебрался в Соединённые Штаты Америки, поселился в Джерси-Сити и принял американское гражданство. Внешне арабский иммигрант вёл законопослушный образ жизни, работая дворником. Но одновременно с этим он поддерживал связи с организацией «Мусульманское братство» и находился под влиянием известного проповедника – «слепого шейха» Омара Абделя Рахмана.

5 ноября 1990 года Носаир совершил громкое преступление, которое считается одним из первых в истории актов исламистского террора. Проникнув в нью-йоркский отель «Мариотт», египтянин расстрелял из револьвера раввина Меира Кахане, лидера «Лиги защиты евреев». Сам Носаир при этом получил ранение, но остался жив. Из-за недостатка доказательств в декабре 1991 года суд присяжных оправдал Носаира по главному пункту обвинения. Однако его осудили на 22 года лишения свободы за другие преступления, в частности, за незаконное хранение оружия. Имя Эль-Саида Носаира вновь всплыло после крупного теракта во Всемирном торговом центре.

26 февраля 1993 года в Северной башне ВТЦ произошёл взрыв. При этом было убито пять человек и больше тысячи получили ранения. Выяснилось, что находясь в тюрьме в Аттике (штат Нью-Йорк), Носаир поддерживал связи с исполнителями теракта Мохаммедом Саламе и Ибрагимом Элгабрауне. А в 1995 году в ходе расследования ещё один фигурант этого дела, египтянин Махмуд Абу Халима, дал неожиданные показания на Эль-Саида Носаира. По словам подельника, несколькими годами ранее Носаир совершил покушение на жизнь советского генсека Михаила Горбачёва.

Когда это было

Обнародование факта покушения на Горбачёва осталось незамеченным в российской прессе – бывший президент СССР к тому времени был уже не слишком популярной политической фигурой. Зарубежные же источники, в том числе и книги по истории исламского терроризма, изобилуют неточностями при описании данного эпизода. И в первую очередь это касается вопроса, когда именно произошло данное событие.

Эмигрантская газета «Новое русское слово» сообщала, что Носаир совершил покушение на Горбачёва в мае 1990 года в Нью-Йорке. Глава Советского Союза действительно совершал визит в США с 30 мая по 4 июня 1990 года. Однако, согласно воспоминаниям Горбачёва, тогда он побывал лишь в Вашингтоне и Кэмп-Дэвиде – загородной резиденции президента США близ столицы. В эти дни было подписано Соглашение по химическому оружию.

Историк Джон Миллер с соавторами в своей работе, посвящённой генезису теракта 11 сентября, называет другую дату покушения на Горбачёва – 8 декабря 1989 года. Аналогичной версии придерживается публицист Джеральд Познер. Однако в 1989 году Горбачёв не посещал США.

Таким образом, наиболее вероятная дата покушения – 8 декабря 1988 года. Михаил Горбачёв прибыл в Нью-Йорк для выступления на 43-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В Нью-Йорке он находился с 6 по 8 декабря 1988 года. Генсек КПСС прервал визит, узнав о катастрофическом землетрясении в Армении.

Тем не менее перед отлётом он нашёл тёплые слова для жителей крупнейшего американского города: «Я бы чувствовал себя плохо, если бы уехал и не обратился со словами искренней благодарности к жителям Нью-Йорка за гостеприимство, которое они оказали нам, и за выраженные чувства дружбы», – сказал советский лидер (цитируется по брошюре «М.С. Горбачёв в Нью-Йорке»).

О покушении на свою персону Горбачёв в 1988 году по ряду причин даже не узнал.

«Холостой» бросок

У радикального исламиста Эль-Саида Носаира имелись основания ненавидеть советского лидера из-за войны в Афганистане (хотя именно Горбачёв вывел войска из этой страны). В 1988 году, когда Носаир посещал центр для афганских беженцев «Аль-Кифа» в Бруклине, он познакомился с исламским благотворителем Мустафой Шалаби. Тот передал египтянину металлическую банку из-под напитка «Пепси», начинённую взрывчаткой.

Когда автомобиль Горбачёва проезжал по верхнему Манхэттену, вдоль дороги выстроилось множество людей. Затесавшись в толпу, Носаир выждал, пока кортеж поравняется с ним, и в этот момент швырнул банку в лимузин. В случае взрыва могли бы пострадать не только Горбачёв, но и многие другие люди. К счастью, самодельная бомба не сработала. Всё произошло на глазах нью-йоркского полицейского, который задержал Носаира, но почти сразу же отпустил его.

«Полицейский решил, что Носаир был просто ещё одним разгневанным протестующим, бросившим пустую банку из-под содовой, так что Носаир получил только пощёчину с предупреждением», – пишет Джон Миллер.



Впоследствии Носаир винил в неудаче теракта Мустафу Шалаби. Он полагал, что тот намеренно дал ему неработающую бомбу. У Шалаби возникли неурядицы в отношениях и с другими египтянами-исламистами. 25 февраля 1991 года Шалаби был найден убитым – кто именно разделался с ним, так и осталось неизвестным.

Михаил Горбачёв не знал о нью-йоркском происшествии до 1995 года. Бывший президент СССР никогда не комментировал это событие. Что касается Эль-Саида Носаира, то он был повторно осуждён за теракт в ВТЦ, и ныне отбывает пожизненное наказание в тюрьме штата Кентукки. В 2006 году египетский террорист признался в убийстве раввина Меира Кахане.